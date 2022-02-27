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中國曾簽署提供「核保護傘」協定　9年後看著烏克蘭挨打原因曝光

▲▼烏克蘭基輔26日上午一棟住宅大樓遭俄軍導彈轟炸，建物外牆遭炸出一個大洞，消防人員緊急滅火與搜救，現場還出現沾有血跡的襯衫。（圖／路透）

▲中國曾與烏克蘭簽署「核保護傘」協定，9年後眼睜睜看著烏克蘭變成這樣。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國與烏克蘭在2013年，根據「聯合國安理會第984號決議」和「1994年12月4日中國政府向烏克蘭提供安全保證的聲明」，承諾無條件不對作為無核武器國家的烏克蘭使用或威脅使用核武器，並在烏克蘭遭到使用核武器的侵略或受到此種威脅的情況下，向烏克蘭提供相應安全保證。結果9年後的現在，中國卻眼睜睜的看著烏克蘭挨打，沒有任何作為。

根據著名兩岸時事評論員畢殿龍分析，中國對外明確提供核保護傘，是在突顯大國的責任和自信，中國提供這樣的承諾，是在盡自己兌現和鼓勵一些國家無核化的國際責任，對他國輕言使用戰略戰術核武的國家是一種更明確的約束，這對限縮核武發展和世界整個的核武平衡嚇阻有著正面的意義。

畢殿龍也提到，對於此舉是否會得罪俄羅斯，因為中國此舉，有助於烏克蘭永遠放棄發展核武戰略而感到欣慰，因為按照俄羅斯和烏克蘭的軍事力量對比，即便俄羅斯真的要對烏克蘭動武，也根本無需使用核武器。

畢殿龍指出，中國的核武保護立場，在戰略層面更像是一種政治宣示，因為任何有核武的國家都不可能輕易對烏克蘭使用核武器，俄羅斯沒有必要使用，歐美不會使用。中國核武保護策略的宣示，無非是使整個核武世界的核平衡多了一個更加明確的制衡而已。

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