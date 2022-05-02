外媒驚曝：芬蘭將於5月12日決定申請「加入北約」

▲芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）2021年於克里姆林宮與俄羅斯總統普丁會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

瑞典外交部長林德（Ann Linde）於1日透露，芬蘭幾乎確定加入北大西洋公約組織（NATO）。同日，芬蘭媒體《晚報》（Iltalehti）報導援引匿名政府消息人士說法稱，芬蘭將於5月12日決定申請加入北約。

路透社報導，芬蘭《晚報》於1日稍晚指出，匿名政府消息人士稱，芬蘭將於12日針對申請加入北約做出決定，當將由總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）首先宣布贊成芬蘭加入北約，接著再由議會黨團批准同意這項申請。不過，路透社目前尚無法證實《晚報》報導提出的任何細節。

路透社稱，根據芬蘭憲法，總統與國務院（又稱政府）合作，領導芬蘭的外交與安全政策。俄羅斯入侵烏克蘭，將芬蘭與瑞典推向了申請加入北約的邊緣，並拋棄了幾十年來堅持不公開「選邊站」，才是最能維護和平的政治信念。

《晚報》指出，待芬蘭總統與國家議會宣布申入北約的決定後，將由總統與政府的主要官員、部長們舉行會議再次確認。此前，俄羅斯警告，若芬蘭與瑞典決定加入美國領導的北約聯盟，俄方將於波羅地海沿岸的俄國飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）部署核武器與高超音速飛彈。

報導補充，俄羅斯與芬蘭有長達1300公里的邊境線，並在1945年二戰結束前曾有過衝突。

瑞典外長林德：芬蘭幾乎確定即將申請加入北約

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