　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外媒驚曝：芬蘭將於5月12日決定申請「加入北約」

▲▼芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）2021年於克里姆林宮與俄羅斯總統普丁會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）2021年於克里姆林宮與俄羅斯總統普丁會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

瑞典外交部長林德（Ann Linde）於1日透露，芬蘭幾乎確定加入北大西洋公約組織（NATO）。同日，芬蘭媒體《晚報》（Iltalehti）報導援引匿名政府消息人士說法稱，芬蘭將於5月12日決定申請加入北約。

路透社報導，芬蘭《晚報》於1日稍晚指出，匿名政府消息人士稱，芬蘭將於12日針對申請加入北約做出決定，當將由總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）首先宣布贊成芬蘭加入北約，接著再由議會黨團批准同意這項申請。不過，路透社目前尚無法證實《晚報》報導提出的任何細節。

路透社稱，根據芬蘭憲法，總統與國務院（又稱政府）合作，領導芬蘭的外交與安全政策。俄羅斯入侵烏克蘭，將芬蘭與瑞典推向了申請加入北約的邊緣，並拋棄了幾十年來堅持不公開「選邊站」，才是最能維護和平的政治信念。

《晚報》指出，待芬蘭總統與國家議會宣布申入北約的決定後，將由總統與政府的主要官員、部長們舉行會議再次確認。此前，俄羅斯警告，若芬蘭與瑞典決定加入美國領導的北約聯盟，俄方將於波羅地海沿岸的俄國飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）部署核武器與高超音速飛彈。

報導補充，俄羅斯與芬蘭有長達1300公里的邊境線，並在1945年二戰結束前曾有過衝突。

瑞典外長林德：芬蘭幾乎確定即將申請加入北約

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹
他迷上美胸直播主　斗內百萬拿不回「倒賠27萬」
老人「活著被裝屍袋」送殯儀館　上海養老院長被停職調查
約18歲女洗溫泉　男狂罵「做不到答應三小」硬上
確診了要準備哪些物資？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做
美食主持人確診！　症狀曝光「拒公開密切接觸者」
快訊／再增3死！　今本土狂飆1萬7801例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上班10年盜領14億！友利銀行資深職員挪用公款　助弟投資渡假村

紐西蘭海平面上升速度比預測快2倍　首都威靈頓提前面臨威脅

外媒驚曝：芬蘭將於5月12日決定申請「加入北約」

台灣旅客入境免隔離！紐西蘭睽違2年重啟國門　家人機場相聚淚崩

烏軍：白俄羅斯「確定參戰」　邊境領土發現白俄武裝部隊單位

增至4死！全球「兒童不明肝炎」已近200例　印尼3孩童上月病逝

韓泡菜妹嗨玩19禁遊戲！用男友勃起陰莖「套圈圈」　下秒瘀青骨折

77歲翁發現女友已婚！約談判將她「砍成肉塊」　女兒目擊現場嚇壞

烏克蘭目擊者爆　車臣人連俄軍也殺！傷兵慘遭「假送醫真處決」

北韓在豐溪里核實驗場挖2處新坑道　估將試爆戰術核武

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」

上班10年盜領14億！友利銀行資深職員挪用公款　助弟投資渡假村

紐西蘭海平面上升速度比預測快2倍　首都威靈頓提前面臨威脅

外媒驚曝：芬蘭將於5月12日決定申請「加入北約」

台灣旅客入境免隔離！紐西蘭睽違2年重啟國門　家人機場相聚淚崩

烏軍：白俄羅斯「確定參戰」　邊境領土發現白俄武裝部隊單位

增至4死！全球「兒童不明肝炎」已近200例　印尼3孩童上月病逝

韓泡菜妹嗨玩19禁遊戲！用男友勃起陰莖「套圈圈」　下秒瘀青骨折

77歲翁發現女友已婚！約談判將她「砍成肉塊」　女兒目擊現場嚇壞

烏克蘭目擊者爆　車臣人連俄軍也殺！傷兵慘遭「假送醫真處決」

北韓在豐溪里核實驗場挖2處新坑道　估將試爆戰術核武

千萬挖礦機被偷…林口警苦追一個月　結果竟是被害人自導自演

居隔1夜被查3次！中市議員江肇國怒批：警力不該這樣用　警回應了

米糕＋蒸蛋湯是標配！高雄60年老店在地人大推　魯鐵蛋內行才懂吃

破天荒！台南公幼入園第2次登記尚有名額　教育局：家長趕緊去報名

王少偉確診隔離9天　謝忻送物資「被回2字」氣炸：說好患難見真情

北市首長選戰民調出現變化　他曝陳時中支持度下滑：新台灣模式是關鍵

屏東+285！學童疫苗開打195人接種　足跡：華僑市場、潮州夜市

民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹事

金門+13 ！確診者旅遊團足跡曝　5／3起國小以下線上教學9天

山海屯區全部繞過一圈　蔡其昌：生來注定要當台中市長

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

國際熱門新聞

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

新娘遭前男友當眾射殺　婚禮變葬禮

拜登對台首項軍售喊停！　220億元自走砲案取消

公務員上班狂看正妹辣照453小時！　丟臉下場曝

南韓戶外今起不用戴口罩！　首爾街頭實景曝

Omicron新亞變種恐掀新疫情！　專家曝1關鍵降衝擊

麥當勞員工曝「這飲料」絕對不要點

連爆Omicron亞變種　學者警告：突變未曾減緩

泡菜妹嗨用男友陰莖「套圈圈」　致瘀青骨折

美國3追風者觀測龍捲風　返程時卻全數喪命

全球兒童不明肝炎增至4死　印尼3童病逝

18歲護士吊屍醫院牆外　疑遭高層性侵殺害

俄羅斯外長：勝利日與烏克蘭戰爭無關

台灣入境免隔離　紐西蘭睽違2年重啟國門

更多熱門

相關新聞

烏軍指「白俄已參戰」領土發現部隊單位

烏軍指「白俄已參戰」領土發現部隊單位

俄軍開戰烏克蘭以來，多次以白俄羅斯作為入侵路徑與後勤支援。烏克蘭武裝部隊參謀總部表示，已經確認有白俄羅斯武裝部隊的單位進入烏克蘭邊境地區領土，執行掌控「白俄-烏克蘭」邊界的作戰任務。

車臣人被爆料連俄軍也殺　傷兵直接處決

車臣人被爆料連俄軍也殺　傷兵直接處決

外媒爆普丁有2私生子　最大已7歲

外媒爆普丁有2私生子　最大已7歲

俄羅斯外長：勝利日與烏克蘭戰爭無關

俄羅斯外長：勝利日與烏克蘭戰爭無關

瑞典外長林德：芬蘭幾乎確定即將申請加入北約

瑞典外長林德：芬蘭幾乎確定即將申請加入北約

關鍵字：

芬蘭俄羅斯北約瑞典加入北約NATO

讀者迴響

熱門新聞

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

大學情侶合開義式餐廳　一氧化碳中毒奪3命

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面