車臣「殺戮小隊」集結烏克蘭森林　處決高官小卡人手一份

▲車臣共和國領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)與殺戮小隊進入烏克蘭一處森林。(圖/翻攝自Twitter/@Luka_Duvnjak)

記者林彥臣/綜合報導

車臣共和國領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)宣布增援俄軍,派遣1萬兵力朝烏克蘭進軍,在網路上已經釋出其中一支「殺戮小隊」(kill squad)在烏克蘭的一處森林集結,每個成員都人手一份「處決高官小卡」,也就當發現小卡上的這些人時,不屈服就處決。

根據英國《每日郵報》報導,今年45歲的車臣領導人卡德羅夫是普丁密友,他親自視察這支已經進入烏克蘭的部隊,並且進行一些穆斯林的誓師儀式。

小隊人手一份的「處決高官小卡」,上面應該都是被莫斯科認定的「納粹分子」的照片與資料,因為普丁入侵烏克蘭的目的之一,就是聲稱要把這個國家「去納粹化」,如果無法活捉小卡上的高官,可以直接處決。

#Chechen battalion of #Kadyrov #Chechnya is preparing for a battle in #Ukraine against #Ukrainian armed forces#Russia #Putin #Zelenskiy pic.twitter.com/5vLvqWSKDD