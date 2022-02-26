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車臣「殺戮小隊」集結烏克蘭森林　處決高官小卡人手一份

▲▼車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）與殺戮小隊進入烏克蘭一處森林。（圖／翻攝自Twitter/@Luka_Duvnjak）

▲車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）與殺戮小隊進入烏克蘭一處森林。（圖／翻攝自Twitter/@Luka_Duvnjak）

記者林彥臣／綜合報導

車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）宣布增援俄軍，派遣1萬兵力朝烏克蘭進軍，在網路上已經釋出其中一支「殺戮小隊」（kill squad）在烏克蘭的一處森林集結，每個成員都人手一份「處決高官小卡」，也就當發現小卡上的這些人時，不屈服就處決。

根據英國《每日郵報》報導，今年45歲的車臣領導人卡德羅夫是普丁密友，他親自視察這支已經進入烏克蘭的部隊，並且進行一些穆斯林的誓師儀式。

小隊人手一份的「處決高官小卡」，上面應該都是被莫斯科認定的「納粹分子」的照片與資料，因為普丁入侵烏克蘭的目的之一，就是聲稱要把這個國家「去納粹化」，如果無法活捉小卡上的高官，可以直接處決。

烏克蘭總統澤倫斯基也認為，自己是俄羅斯刺客的首要目標，他的家人是第二目標。

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