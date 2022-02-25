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最美最亮星團登場　天文館週六開放讓民眾目睹

▲▼台北天文館明晚開放民眾觀賞最美的昴宿星團。（圖／台北天文館）

▲台北天文館明晚開放民眾觀賞最美的昴宿星團。（圖／台北天文館）

記者許敏溶／台北報導

歷經久雨後終於放晴，接著就是為期三天的228連假，台北立天文科學教育館表示，天黑後天頂附近，可看見天空中最亮也最美麗的星團「昴宿星團」，在天黑後2小時內最適合觀賞，天文館在明天（26日）晚間7至9時，開放大型望遠鏡供民眾觀賞這個宛如夜空寶石般的美麗星團，民眾千萬別錯過這難得機會。

明天起就是為期三天的228連假，台北天文館表示，近期天黑後的天頂附近，可以看見一個非常奇特、由許多緊密小星簇集構成的星團，這正是天空中最亮也最美麗的星團「昴宿星團」，在天黑後兩小時內最適合觀賞。

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天文館指出，昴宿星團距離約444光年，由超過一千顆非常年輕的恆星組成，其中最亮的7顆星，分別以希臘神話裡7位仙女命名，故又被稱為「七姊妹星團」（The Pleiades），而這些剛形成不到一億年的恆星，散發著明亮的藍色光芒，其間還散佈著大量氣體與塵埃，成為鏡頭下最美麗的星體之一。

天文館表示，17世紀當伽利略在首次用望遠鏡觀察到時就驚訝不已，留下了精緻的素描記錄，18世紀的法國彗星觀察者梅西耶，將其列入瀰散星體列表中，編號45號，因此又被稱為「M45」；另在天文學上，昴宿星團則是研究恆星演化的重要對象，而國人熟知的「速霸陸」汽車標誌圖案正是昴宿星團，也是天文與人類文化密不可分的實例。

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