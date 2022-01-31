今年12月農曆30日消失？天文館說法曝光

▲今年農曆12月沒有30日。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

9天的農曆連假已經展開，今（31日）是除夕，不少民眾可能發現，今年農曆只有29日，沒有30日，難道是30日消失了嗎？台北市立天文科學教育館指出，農曆一個月本來就有29或30天，今年只是農曆剛好輪到29天，但整體來說，農曆一個月30天次數比29天稍多一些。

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▲台北天文館表示，今年農曆12月剛好沒有30日。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，農曆是月亮繞地球公轉而來，1個月開始時間是月亮位在「朔」的位置，也就是初一，要到下一次「朔」的時間，平均為29.530589天，而農曆和陽曆一樣，都有大小月，所以農曆一個月有29天或30天，只是剛好今年除夕剛好碰上只有29天，明後兩年除夕就是在農曆30日。

不過，天文館分析，從1971年到2050年，統計80年的12月資料顯示，29天共29年，30天則有51年，而從2022到2050年這段時間，29天有13年，30天則有16年，故整體來說，30天還是略多於29天。

天文館也說明，月像除了「朔」，還有「望」，也就是俗稱的滿月，但滿月不一定在農曆15日，從農曆14日到17日都可能發生，根據天文館統計，農曆16日「滿月」機率最高，約佔47%，15日滿月約37.5%、在17日約15%、在14日滿月機率最低，僅有0.5%，故民間有「十五月亮十六圓」說法。