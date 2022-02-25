　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁批「西方是謊言帝國」　北約東擴踩紅線！別無選擇才出兵

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁宣稱「別無他法」才會出兵。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄國出兵前，總統普丁於24日發表全國演說，痛批西方國家是徹頭徹尾的「謊言帝國」，讓北約持續東擴、已經跨越紅線；此外，烏克蘭政府也不斷壓迫東部邊境、夢想投入俄國懷抱的民眾。他強調，在局勢逼迫下，俄羅斯「已經沒有其他保家衛國的方法」，才會選擇攻打烏克蘭，「這些都是為了抵禦眼前威脅、避免災難事態擴大的自衛行為。」

普丁表示，蘇聯解體後，俄羅斯在過去30年「一直展現堅持和隱忍的態度，不斷嘗試與北約大國，針對歐洲平等及不可分割的安全問題達成共識」，卻只等到「無恥的欺騙、謊言，又或者是施壓與恐嚇。」

他批評，西方國家為了自身利益藐視國際法，「試圖建立所謂『秩序』的地方，就會發生流血和傷痛，讓國際恐怖主義和極端主義有機可乘」，伊拉克、利比亞及敘利亞都是前例。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

普丁表示，如今，北約「棄俄國的抗議及關切於不顧，蔑視我們的利益、合理合法的要求與主張」，甚至毀棄「絕不東擴」的承諾，讓美國利用北約建立反俄陣線，「不僅威脅到俄羅斯國家利益，甚至威脅到俄國主權」，已經跨越紅線。這些「不負責任的西方政客」長年奉行錯誤的對俄政策，莫斯科去年12月試圖談判，卻只是徒勞。

普丁還批評，烏克蘭政府是「極端民族主義者和納粹主義者」，壓迫一心想要投入俄國懷抱的東部居民。俄羅斯「此次軍事行動的目標，旨在保護8年以來一直遭受基輔當局欺凌，乃至種族滅絕的人們。為此，我們將致力於烏克蘭的去軍事化和去納粹化，把那些對平民犯下無數血腥罪行的分子繩之以法。」

普丁強調，基輔當局必須替流血衝突負責，而俄羅斯不會侵占烏克蘭領土，也不會以武力逼迫任何人，希望烏克蘭民眾理解並且合作，「俄羅斯已經準備好應對任何事態，也做出所有必要決定，希望大家聽到我們的聲音。」

▲▼俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

 

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
快訊／拒酒測警方強制驗血　大法官宣告違憲
烏克蘭大橋被炸！　超市人塞爆「全搶1物」
林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴
台灣防空洞在哪？　1網站秒查各地避難設施位置
快訊／緬甸支持俄羅斯入侵烏克蘭！　「這樣做是正確的」
哥哥免召也上戰場！　在台烏生：好多人排隊自願去打仗
快訊／挺烏克蘭！　首個國家宣布與俄羅斯斷交
「全世界都認為台灣很危險」　前國安局長：只有我們自己不覺得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被俄軍轟到怕！烏國民眾塞爆地鐵站躲地底過夜　外媒：彷若回到2戰

俄軍偷穿烏克蘭軍服！攻下2烏軍卡車　朝基輔市中心移動

不斷更新／報復英國制裁！　俄羅斯宣布禁止英國飛機通過領空

俄國防部證實「占領車諾比核電廠」　已與烏軍達成安全協議

快訊／緬甸軍政府：支持俄羅斯入侵烏克蘭　「這樣做是正確的」

快訊／挺烏克蘭！　太平洋島國密克羅尼西亞宣布與俄羅斯斷交

聯合國承諾撥款2000萬美元　人道援助烏克蘭

基輔市長是前世界拳王！和親弟「為國家而戰」　接受軍人徵召

烏克蘭軍隊：和俄兵在基輔外圍交戰！　各地遭攻擊照片曝光

普丁批「西方是謊言帝國」　北約東擴踩紅線！別無選擇才出兵

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

被俄軍轟到怕！烏國民眾塞爆地鐵站躲地底過夜　外媒：彷若回到2戰

俄軍偷穿烏克蘭軍服！攻下2烏軍卡車　朝基輔市中心移動

不斷更新／報復英國制裁！　俄羅斯宣布禁止英國飛機通過領空

俄國防部證實「占領車諾比核電廠」　已與烏軍達成安全協議

快訊／緬甸軍政府：支持俄羅斯入侵烏克蘭　「這樣做是正確的」

快訊／挺烏克蘭！　太平洋島國密克羅尼西亞宣布與俄羅斯斷交

聯合國承諾撥款2000萬美元　人道援助烏克蘭

基輔市長是前世界拳王！和親弟「為國家而戰」　接受軍人徵召

烏克蘭軍隊：和俄兵在基輔外圍交戰！　各地遭攻擊照片曝光

普丁批「西方是謊言帝國」　北約東擴踩紅線！別無選擇才出兵

被俄軍轟到怕！烏國民眾塞爆地鐵站躲地底過夜　外媒：彷若回到2戰

臘腸慘遭小雞「舌吻」...表情逐漸母湯　網笑：求心理陰影面積

ET民調》蘇建州／向藍走？向綠走？從民調一窺「台灣頭」政治版圖走向

這個年齡層最愛團購！LINE揪團公開使用者數據

鄧超「女星搭大腿」親密畫面外流惹議！　網友看傻：孫儷正在路上

肇事拒酒測警方強制抽血　司法院大法官宣告違憲

頭套兔「針筒當零食」吃完還想續　飼主傻眼：這消炎藥耶

娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

不實報導重創球團聲譽！　桃園雲豹正式提告網路自媒體

大陸駐烏大使館再發安全提示：不要穿帶有紅色元素衣物和迷彩服外出

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

國際熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

更／英防長：俄國首日損失450人

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

莫迪與普丁通話　調停烏克蘭戰火

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

烏克蘭總統：我們被迫孤軍奮戰

「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／英防長：俄國首日損失450人

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面