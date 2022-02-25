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高雄悍女撂3煞討6萬債！他貓眼驚見有刀　2樓跳下逃命摔斷手

▲債主上門跳樓逃生。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲曾女（右）帶人去討債。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子（32歲）欠了曾姓女子（26歲）6萬多元，但遲遲不還，曾女昨（24歲）日深夜帶著3名男子到陳男家討債，陳男發現對方有人持刀，一時情急從公寓2樓跳下逃離，結果摔斷右手，身體多處擦挫傷，警方獲報以車追人帶回車主蔡男與曾女，另2人在逃。

▲債主上門跳樓逃生。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲陳男（左二）跳樓後從債主眼前火速逃跑。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

前鎮分局是24日晚間11許獲報，三多三路一處民宅疑似有人滋事，員警到場後發現陳男手部骨折，身體有多處擦傷，送醫後沒有大礙。

警方調查，陳男欠了曾女6萬2500元，曾女多次催討未果，讓曾女很不爽，於是找了蔡男等3名朋友開車載她到陳男三多三路住家理論及討債。

曾女一夥人上到公寓2樓敲門時，其中一名黑衣男子疑似帶著刀，陳男透過門上的貓眼看到債主上門，又帶著刀子，嚇得直接由2樓跳樓，用衝百米的速度，從債主眼前跑走，曾女一夥人防備不及，讓陳男順利逃脫，但陳男也因此摔斷了右手、身體擦挫傷，警方到場時曾女等4人已經開車離開，警方以車追人在凌晨通知曾女及開車的蔡男2人到案說明，目前持續追查其他2名嫌犯到案，全案在訊後依恐嚇罪嫌送辦。
 

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