全台最長雙十吊橋驚現「骨灰罈」　在地人苦笑：難怪沒人來

▲有全國最長吊橋之稱的草屯鎮雙十吊橋，橋頭步道的路障卻被遊客發現有如骨灰罈。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

彰化市圓環公共意象「蓮花燈塔」今年1月拆除後，市公所為配合自來水和瓦管線埋設，先舖上綠草地並設置6個半圓形的抿石子，卻被網友笑稱「走了蓮花寶塔、來了一座墳墓」；無獨有偶，有全台最長吊橋之稱的南投草屯鎮雙十吊橋，也被遊客發現橋頭步道入口所設的一排路障，竟狀似骨灰罈，令人啼笑皆非：「難怪都沒人來！」

據南投縣政府資料，橫跨烏溪的雙十吊橋長362公尺，已有近60年歷史，走在紅色橋身上，往下可見溪流從腳下奔騰而過，向前望去又有壯麗的九九峰自然保留區，左右兩側則是蜿蜒於山林間的水沙連高速公路；走下橋頭後可漫步於一旁的小公園，於涼亭歇腳，還能欣賞曾服役於二戰的輕戰車。

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▲▼彰化市圓環現狀有如墓仔埔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

地方人士指出，雙十吊橋早期屬農業運輸功能，後一度成為熱門觀光景點，但現已沒落乏人問津、周邊環境設施荒廢。

▲遊客發現雙十吊橋橋頭步道路障有如骨灰罈，於社群媒體與友人討論。（圖／民眾提供）

有遊客月前赴吊橋遊覽，卻發現西北側引道入口處刻有「草屯采風」的介紹石牌，牌面的吊橋圖騰已消磨殆盡且遭亂塗鴉，而地面設置一排防止汽機車誤闖的短圓柱形路障，看起來就像幾樽骨灰罈，不禁笑稱真是很「特別藝術」的設計。

▲南投縣長林明溱日前會勘雙十吊橋，了解草屯鎮公所的整修計畫。（圖／南投縣政府提供）

為讓雙十吊橋風華再現，草屯鎮公所目前規劃斥資2000萬元，補強吊橋吊索、主索錨碇及夜間燈光照明設備；南投縣長林明溱日前會勘後，也表示縣府將補助鎮公所半數經費的1000萬元，協助發包，希望讓雙十吊橋蛻變成擁有閃亮耀眼夜景的新地標。