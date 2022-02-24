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居檢1人1戶認定放寬！頂樓加蓋、透天厝不同樓層「符合3條件」也算

▲▼指揮中心副指揮官陳宗彥、指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布從3月7日零時起(航班表定抵臺時間)入境居家檢疫天數縮短為10天，並以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫；指揮中心副指揮官陳宗彥解釋一人一戶定義，當中若為頂樓加蓋、透天厝等5類地點，符合與其他棟、樓層建議不同獨立對外出口等3要件，就可以作為一人一戶使用。

▲▼居家檢疫一人一戶為原則。（圖／指揮中心提供）

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▲▼居家檢疫一人一戶為原則。（圖／指揮中心提供）

▲▼居家檢疫一人一戶為原則。（圖／指揮中心提供）

一、檢疫天數及場所：

(一) 居家檢疫天數為10天，入境日為第0天，並自第11天起接續自主健康管理7天。

(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。

(三) 同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

二、檢測措施：

(一) PCR檢測(計2次)：
1. 於入境時(第0天)依現行措施進行PCR檢測。
2. 於檢疫期滿前(檢疫第10天)進行PCR檢測，由地方政府安排至醫療院所或因地制宜規劃PCR檢測作業。檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。

(二) 家用快篩試劑檢測(計5次)：
1. 檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6-7天，各執行1次快篩。
2. 家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

指揮中心強調，檢疫措施是控制疫情的必要防線之一，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。

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