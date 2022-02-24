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社會 社會焦點 保障人權

前男友偷錄％％聲強逼分手炮　她隱忍配合後驚知「女主」是別人

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲女子控前男友偷錄性行為音檔並要求「再來一次」，害怕被外流委身配合。（示意圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名女子小臻（化名）控告其譚姓前男友在2人交往期間，於未告知她的情況下偷錄2人性愛音檔，她要求譚男刪除，對方卻以音檔脅迫她再來「最後一次」，她無奈下只好配合，但事後男子裝傻不刪除，她情急告上法院。但經撥放性愛音檔，卻無法確定裡面的「女主角」是否為小臻，無法判定譚男友偷錄的行為。由於小臻確實因威脅處於緊張恐懼中，高雄地院只依民事判譚男損害賠償給女子10萬元。

小臻表示，她與譚男從2017年6月開始交往，到2019年2月10號分手，並在當天得知竟在自己不知情的狀況下，被譚男竊錄了2人性行為的錄音檔，她怕遭外流為此飽受精神上的痛苦，要求男子將檔案刪除，對方竟提出再來個「分手炮」就願意刪掉，迫於威脅與壓力，同年3月間又與譚男發生一次性關係。但事後譚男未積極處理錄音檔的事，小臻不甘心於是提告妨害秘密及強制性交罪。

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲勘驗音檔卻發現受害女主角「另有其人」。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

警方展開調查後，譚男表示2人的確在3月相約處理事情，但是小臻不斷要求復合，又主動勾引，他「把持不住」於是發生性行為，自己並無任何脅迫，且當時自己已有新對象，不可能再回去找小臻。

譚男還說他電腦裡的錄音檔都是在2013到2014年間在日本當交換學生、或苗栗讀大學時的隔壁房客，他為了向房東抗議才錄製，都跟小臻沒有關係。他會以性愛錄音為威脅，是因為分手後小臻持續騷擾他、跟到圖書館要求復合，他不堪其擾，為了讓小臻覺得自己不可取、對自己失望死心，進而擺脫小臻糾纏才說的氣話。

檢視音檔裡的聲音主人，明顯有多個不同的女性，小臻也無法辨別是否是自己。且錄製時間為2014年間，2人尚未交往，也更不可能為小臻，因此認為罪證不足，將譚男不起訴處分。

但高雄地院法官勘驗2人後續通話錄音，小芬說「我們交往的時候，你不是沒有經過我同意，發生性關係的時候給我偷錄音嗎！你到底刪掉那個檔案了嗎」，男子回「我早就刪掉了」，小芬追問「我很難以置信你會做出這種偷錄的行為，而且我這麼相信你，分手之後才讓我知道，那個檔案也不知道有沒有外流」，男子說出「我電腦沒給人家修，我沒上傳是要外流給誰」。

法院根據以上等語，認為無法排除譚男在搜索前先行將某些證據刪除，且要擺脫小臻的糾纏還有其他方式，以偷錄性愛音檔來威脅，無疑使對方更緊張、恐懼，反而更頻繁要求碰面處理，與常理不符，難以相信，於是判譚男須賠償小臻10萬元。

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