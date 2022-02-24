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社會 社會焦點 保障人權

救護車剛停好！胎兒等不及要出來　消防員助孕婦醫院門口生產

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市消防人員急救出現產兆的孕婦。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局23日13時26分接獲報案，大雅路二段有民眾在車上緊急生產需要救護車協助，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車前往救援，隊員張家維、林訓平等人到場協助產婦送醫，救護車剛開到醫院急診室門口，孕婦痛到來不及進產房，救護員多人只好就地在醫院門口幫接生，母女均安。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）


救護人員抵達現場時，發現22歲江姓孕婦側坐於副駕駛座上時而疼痛尖叫，先生表示原預計前往醫院待產卻在車上出現產兆，立即撥打119求救，救護人員接手評估孕婦發現羊水未破、未見嬰兒胎頭，卻已見完整未破羊膜露出，期間該孕婦子宮收縮頻率約3-4分鐘，家屬表示預產期及預生產醫院為目前為38週、第二胎生產、詢問是否願意就近送往非預產醫院、經同意後將孕婦送往聖馬爾定醫院。結果，就在抵達該院急診室門口時，孕婦表示已無法忍受，救護人員立即呼喚院方人員。

同時間消防局另二台救護車也趕到，救護人員並使用備好的生產包及器材，由林員將胎兒自產道拉出，張員使用抽吸球暢通嬰兒呼吸道並擦拭嬰兒，使用臍帶夾夾住二端後給予保暖後，交由院方人員接手處置。所幸接生後母女均安。整個過程都很順利，張、林二員表示這是個很特別的經驗，也很開心能見證一個生命的誕生。

嘉義市政府消防局表示，如孕婦有羊水破裂、子宮陣痛頻繁、落紅等產兆，應儘速至醫院或撥打119請求協助。

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