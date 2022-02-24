香港「疫苗通行證」今上路　保安局長鄧炳強妻子確診

▲香港疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港23日新增8,674例本古確診病例，再創疫情以來新高，過去24小時又有24人染疫死亡。據香港政府新聞網23日晚間公報，保安局長鄧炳強的妻子及傭人確診新冠病毒，目前鄧炳強檢測為陰性，並按要求在家進行14天居家檢疫。

香港保安局發言人指出，保安局長鄧炳強的妻子及傭人確診感染新冠病毒。鄧炳強23日一早曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，其後他的深喉唾液樣本化驗結果也為陰性。

香港政府公報指稱，鄧炳強和他其餘的家人將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天居家檢疫，並在家工作。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君23日下午在記者會通報，新增8674例確診病例，其中3例為境外移入，其餘都是本土病例；另有7990例一採陽性的呈報個案。此外，香港再新增24人染疫死亡，迄今已有超過370人染疫死亡。

為防範疫情擴散，香港特首林鄭月娥日前宣布，將進行全港普篩。此外，自2月24日起，香港實施「疫苗通行證」。

香港「疫苗通行證」今日上路，沒有接種過疫苗的民眾，將無法進入包含餐廳、菜市場、超市、商場及百貨公司等場所。不過，若是因健康或年齡等原因不適宜接種疫苗者，憑醫師豁免證明書仍可進入相關場所。

另外，由於疫情緣故，香港立法會及其委員會今天起，將以遠距形式進行會議，直到另行通知。