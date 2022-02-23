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社會 社會焦點 保障人權

瓦拉米步道因雨坍方封閉　玉管處提醒登山「危險三部曲」

▲玉山瓦拉米步道3.1公里日前發生落石，玉管處即刻暫停開放一般遊客進入。（圖／保七總隊第六大隊提供）

▲玉山瓦拉米步道3.1公里日前發生落石，玉管處即刻暫停開放一般遊客進入。（圖／保七總隊第六大隊提供）

記者高堂堯／南投報導

華南雲雨區連日帶來大雨，玉山瓦拉米步道21日因天雨坍方、一行7人登山隊一度受困後平安脫險；玉山國家公園管理處指出，登山過程若發生體力不足情況，易發生落後、落單、落入險境等「危險三部曲」，呼籲民眾行前應建立相關正確知識、做好準備，並避免名義結伴、實質獨攀的行為，確保活動過程一切平安、順利。

玉山瓦拉米步道3.1公里處在前天下午3時12分發生坍方落石，造成棧橋損毀，一行7人團體受困無法通行，救難人員獲報後趕赴現場，緊急沿溪谷開闢臨時通道，並引導受困民眾下山，玉管處也即刻暫停開放一般遊客進入瓦拉米步道。

▲玉山瓦拉米步道暫停開放進入。（圖／保七總隊第六大隊提供）

▲玉山瓦拉米步道暫停開放進入。（圖／保七總隊第六大隊提供）

玉管處統計，近10年來的山域事故類型分析，發生頻率依次為創傷（22%）、高山症（19%）、墜落（17%）及迷途（12%）；山友應先確認登山行程是否為原路往返類型，比如從塔塔加鞍部登山口攀登玉山前峰，若在去程就發現超出負荷、體力不支，可先告訴同行隊友，選擇在原地等候或撤退回頭，如對路況遲疑不熟悉時，仍應以留在原地為佳，等隊友登頂返程後再一起下山。

除上述情況，若是走到山頂或目標地點時才氣力放盡，或是行程屬於「從A點進入再由B點下山」，如南二段行程從南投的東埔登山口走到台東的向陽登山口，在過程中如發生體力不濟、身體不適而跟不上隊伍，身旁又沒人可互相照應時，就會發生落後、落單、落入險境等狀況。

▲▼玉管處呼籲攀登高山時應熟悉路線、注意體力並結伴同行。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼玉管處呼籲攀登高山時應熟悉路線、注意體力並結伴同行。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處呼籲攀登高山時應結伴同行。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處提醒，體力不支會造成判斷力下降，如登山事先準備不足、對路線（環境）全然陌生，再加上天候不佳、視線不明，易生心理壓力與緊張恐慌，進而發生迷途、滑落或墜崖，危及生命；民眾在體力不足時應適時撤退下山，若迷途務請記住「STOP」口訣：Stop，先停下行動；Think，回想迷途路段，若無法回到原路就留在原地；Observe，觀察周邊環境及能暫時躲避空間，避免下切溪谷；Plan，擬定待援計畫，分配飲食水量、注意保暖防止失溫。

玉管處表示，優良的登山領隊會調控隊伍行進速度及規劃合理停等時間地點，但近來常見隊友間彼此不識、拆隊走散，名義結伴同行卻實質獨攀，籲請山友應慎選熟悉彼此登山習慣、體能相近、富責任感的夥伴及領隊同行，同時在登山前鍛鍊體能、理妥裝備和保持正確登山觀念。

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