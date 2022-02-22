無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

▲華梵大學今天成立無人機國家考場。（圖／華梵提供）

記者許敏溶／台北報導

無人機產業正夯，雙北地區綜合大學首座遙控無人機國家考場，今（22日）在華梵大學成立，華梵大學表示，111學年度起將開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一的模組學程，輔導全校每位學生，在畢業前都能取得無人機操作證照。

▼華梵大學無人機國家考場今天揭牌成立。（圖／華梵提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

無人機產業正夯，在今年高雄燈會上，1500架無人機夜空展演的畫面驚艷全國，更引發國人關注，工研院等研究單位預估至2025年，台灣遙控無人機相關產值將超過1800億元，除了大眾所熟知的空拍攝影與娛樂展演，還包括巡檢、勘災、物流運輸、農噴植保、電信中繼基地台等多元商業應用，無人機證照也因此爆紅，成為炙手可熱標的物。

因應產業趨勢，華梵大學積極申請成立遙控無人機學科測驗與術科測驗國家考場，日前經交通部民航局審核通過，本月11日、18日分別辦理學科及術科測驗首場考試，並在今天隆重舉行遙控無人機術科測驗國家考場揭牌典禮，以及勞動部產業新尖兵計畫「智慧無人機全能人才養成班」第一梯次結訓典禮。

▼華梵大學無人機課程總教官江明福在華梵無人機國家考場實地演練術科測驗科目。（圖／華梵提供）

華梵大學校長林從一指出，華梵大學從2019年起投入無人機產業人才培育工作，在推廣教育中心陸續開辦智慧無人機飛手菁英班、全能人才養成班等各種無人機飛手訓練課程，特聘無人機飛行經驗長達38年、也是全台第一批取得無人機飛行證照的教官江明福，擔任課程總教官，帶領6位飛行教官共同培訓，至今結訓學員數超過200人，成為北台灣無人機人才養成的重要基地。

▼華梵大學未來將輔導每一位學生取得無人機證照。（圖／華梵提供）

林從一進一步表示，華梵會將培訓無人機飛手的成功經驗，移植到正規學制，除了成立無人機研究中心，111學年度起並推出無人機六合一模組學程，結合各系所產學專長，串連系統研發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用等六大區塊，透過一條龍的教學方式，輔導每一位華梵學生，無需額外付費，就能在畢業前修完課程、取得證照，大大提升學生的就業競爭力。