台1線高架驚見「烏龜翻計程車」　2機車慘遭重壓1人受傷

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區9日清晨5時許，一輛計程車載著1名乘客，行經台1線高架道路，在準備下中興北街、五工路匝道時，不慎撞上分隔島，整輛計程車四輪朝天翻覆在外側車道，2輛經過的機車也遭波及，1名騎士受傷送醫。警方到場後，進行交管並協調拖吊車排除事故，經酒測後排除運將酒駕肇事，事故原因有待釐清。

▲計程車載客自撞匝道安全島後翻車，2輛機車遭波及被壓在車輛底下。（圖／記者游宗樺攝）

▲2輛機車被壓在計程車下方，騎士送醫後無生命危險。（圖／記者游宗樺攝）

肇事的黃姓運將（69歲）表示，當時從北市松山區載1名客人前往新北新莊，行經事發路段準備開下匝道，卻不慎撞上路中安全島才翻車，很擔心車上乘客的狀況。而遭波及的江姓騎士（24歲）則說，當時看到計程車在眼前翻車，準備切往內線車道閃過，卻在網狀線上摔車，整輛機車滑到計程車下方被壓住。

警消獲報到場，發現計程車上有乘客無法自行下車，於是動用救助器材協助脫困，所幸車上2人均無大礙，而遭波及的2輛機車，其中葉姓騎士（41歲）多處受傷，被送往署立台北醫院救治，暫無生命危險。

▲警方在事故現場採證，以利後續釐清事故原因。（圖／記者游宗樺攝）

警方在事故現場拍照採證，經酒測排除酒駕肇事，確切事故原因有待調查釐清。為進行吊掛排除作業，警方一度封閉一線車道，由於時值上班通勤時段，車流一度壅塞，經進行交管，並儘速協調拖吊車及清潔人員到場排除，該路段全線於6時38分恢復暢通。