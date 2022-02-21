冬奧閉幕4／「冰墩墩哭了」破億熱搜　人氣帶動數字人民幣消費

記者任以芳／北京報導

2022北京冬奧會昨（20日）圓滿落幕，閉幕式節目依然由張藝謀導演策劃。《東森新媒體ETtoday》記者整體採訪觀察，閉幕式內容編排不只延續「中國式浪漫」，還多了離別的柔情。其中，不少大陸網友對於冬奧吉祥物「冰墩墩」再見哭了，討論度超高，商品也持續熱賣。記者直擊鳥巢冬奧紀念品專賣店，當天限量一千只冰墩墩，一個多小時內銷售完畢，等於每分鐘賣出16.6只冰墩墩，想買的人還不能用現金，意外帶動大陸官方推行的數字人民幣。

▲北京冬奧最火的吉祥物「冰墩墩」買氣不減。（圖／記者任以芳攝）

「冰墩墩」售罄熱潮持續

北京2022年冬奧會閉幕式昨在國家體育場「鳥巢」順利落幕，節目還沒開始，整個場館都在沸騰。《東森新媒體ETtoday》記者剛到採訪現場，發現許多人沒去觀眾席，集體往同一個方向奔跑。經過詢問才知道，原來當天觀賽的民眾都搶著去鳥巢222號出口的冬奧紀念品專賣店買「限量」絨毛冰墩墩。

記者跟著直擊排隊現場，人潮一波波來，工作人員不斷大喊「不要再排隊！冰墩墩已經賣完！」擔心沒算好最後庫存，還一反覆確認最後排隊人數，就怕民眾白花時間排隊，引發衝突。

工作人員透露，開幕式當天鳥巢只配送1千只公仔，從下午四點多消費人潮陸續進場，五點半左右全部售罄。等於一個多小時內賣出1千多只冰墩墩，換算大概一分鐘賣出16.6只冰墩墩。

▼冬奧閉幕式「人手一墩」限量一千只。（圖／記者任以芳攝）

▲ 冬奧場館內消費只能使用數字人民幣 。（圖／記者任以芳攝）

冬奧推行數字人民幣靠「冰墩墩」

內行人都知道，受限疫情觀賽人數少，比賽場館內買到冬奧紀念品機率較高。但必須下載新的支付軟體，也就是大陸官方推行數字人民幣。這次規定所有閉環內外賽區、場館飲食消費和冬奧紀念品，必須統一使用數字人民幣、現金或VISA卡結帳。

《東森新媒體ETtoday》記者也觀察，位於鳥巢冬奧紀念商品店，不少人都是使用數字人民幣結帳。來自北京市民白先生接受訪問也表示，「我之前都是用支付寶消費，生平第一次使用數字人民幣，只為了搶買冰墩墩。」

北京市地方金融監督管理局副局長趙維久介紹，「北京閉環選手村、場館等地方，數字人民幣全面推開，買飲料、食品都沒問題。至於閉環以外的北京市也已經開通了，至今超過1,200萬個個人錢包開通。」

不過，大陸官方去年各省起開始推行數字人民幣，各地商店配合該系統收款，成效沒有很顯著。超過九成大陸民眾習慣使用微信或支付寶，造成數字人民幣難以普及。北京這次藉由冬奧希望開展相關業務支付，受限使用習慣，估計全面開展還是有一定難度。

▼ 大陸官方全面開展推行數字人民幣 。（圖／記者任以芳攝）

▲冬奧閉幕影片「冰墩墩哭了」短短五秒影片，瞬間破億聲量 。（圖／記者任以芳攝）

冬奧閉幕式「中國式浪漫」

北京2022年冬奧會閉幕式在國家體育場「鳥巢」舉行，張藝謀設計的節目內容，再次上演「中國式浪漫」。開場以孩子們點燃雪花起舞，象徵希望，搭配現場2萬盞紅燈籠，視覺效果非常霸氣，整體光影設計加上煙火施放，場面震撼。

另外，冬奧向大家說再見的文藝節目也讓人印象深刻，張藝謀運用「折柳送別」的環節，背景音樂選用《送別》「長亭外，古道邊，芳草碧連天……」。場上演員化身柳枝，很有傳統離別氛圍。

外界最期待時光穿梭瞬間，冬奧主火炬熄滅前，2008年星星地面匯聚，成為星光五環，伴隨著《我和你》主題曲緩緩升起，雪花火炬緩緩下降，兩者在空中交錯。

當時記者也在觀眾席拍攝，大螢幕上「冰墩墩」一臉不捨，說再見的眼神引起現場共鳴。觀眾席不少人看到冰墩墩短暫五秒鏡頭，立刻抓起手機「秒拍」紀念畫面。還有人說「剛看冰墩墩是不是哭了？」、「做成動畫也太可愛了」。果然，一夜過去「冰墩墩哭了」成為網路熱搜話題，也成為冬奧最有帶入感的話題。