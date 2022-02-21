反擊台美軍售　陸宣布反制洛克希德馬丁、雷神

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國7日再宣布總額1億美元的售台武器計劃。對此，大陸外交部發言人汪文斌21日表示，美國向台灣出售武器嚴重違反一中原則及中美三公報，為了維護中國主權和安全利益，中國政府決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業雷神技術公司（Raytheon Technologies ）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的侵權行為實施反制。

汪文斌提到，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《817公報》的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，「中方對此堅決反對，予以強烈譴責。」

▼洛克希達馬丁旗下產品F-16戰鬥機。（圖／路透社）



汪文斌指出，為了維護中國主權和安全利益，根據中國《反外國制裁法》的有關規定，中國政府決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業雷神技術公司和洛克希德馬丁公司的侵權行為實施反制。

汪文斌強調，中方再次敦促美國政府和有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，「中方將根據形勢發展繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。」

事實上，這並非大陸首次針對台美軍售向軍工企業採取措施，早在2020年10月，陸方就曾宣布制裁洛克希德馬丁、雷神及波音防務。當時，大陸外交部發言人趙立堅表示，「為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。」

▼洛克希德馬丁。（圖／路透社）

