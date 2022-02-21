快訊／蘇貞昌下令「防疫規範朝正常生活方向調整」　疫情穩定可控

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌21日上午召開擴大防疫會議，國內疫情趨於穩定且在可控範圍內，未來在兼顧經濟、生計及防疫的考量下，相關防疫規範也會逐漸朝向正常生活的方向進行適當調整。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情過高峰趨緩，但仍屬嚴峻，鄰近多國新增病例持續增加，香港病例更增加將近三倍，醫療量能亦受到影響。

在國內境外移入方面，指揮中心表示，病例持續上升，威脅仍大，本土確診病例近一週（2/14-20）新增65例，較前一週（2/7-13）之113例下降42%，目前北市某團體聚餐與KTV活動導致之職場、校園及家戶群聚事件，亦有跨縣市個案，仍需加速接觸者調查、匡列隔離與社區篩檢，而國內其他群聚案件目前均尚在穩定控制中。

有關國人接種疫苗的進度，指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為82.6%、第二劑為76.22%、第三劑為36.16%，累計共已施打超過4,571萬人次。

蘇貞昌聽取報告後表示，目前國內疫情穩定且可控，顯示春節期間國內大規模的人口移動以及群聚活動，並未對疫情造成嚴重影響，也代表台灣不只防疫做得最好，相關防疫措施的調整及開放也做得最有節奏，並且經得起檢驗。

蘇貞昌指出，Omicron變異株傳播速度雖快，但多屬輕症或無症狀，且國內藥品及醫療資源皆屬充裕，也呼籲符合條件的國人同胞依指揮中心規劃儘速施打疫苗，持續提升全國整體的保護力。

蘇貞昌說，由於國人遵守指揮中心所訂指引以及地方政府積極配合相關防疫措施，在全體共同合作之下，國內疫情趨於穩定且在可控範圍內，未來在兼顧經濟、生計及防疫的考量下，相關防疫規範也會逐漸朝向正常生活的方向進行適當調整。

此外，蘇貞昌強調，面對逐步開放的過程中可能會增加的染疫風險，也要求指揮中心在相關藥品及醫療量能上做好準備，讓民眾更有信心迎接正常生活。

至於開放各國商務人士來台投資、商務考察及短期應聘、商務履約及跨國企業內部調動等活動，蘇貞昌要求相關部會或目的事業主管機關針對相關資格與條件進行評估與研議。