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12生肖今年小心因「這件事」吃大虧　屬狗注意疾病纏身

▲孤獨,孤單,傷心,示意圖。（圖／unsplash）

▲12生肖在今年必需小心謹慎面對一些事，才能克服困難迎向美好未來。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者林郁婷／綜合報導

隨著虎年的到來，新的流年、運勢也正式開啟，但無論你在農曆新年時許了多少美好的願望，每個人都還是有屬於自己的難關要挑戰。科技紫微網就分析指出，12生肖在2022年分別要謹慎面對哪些事情，請你務必仔細閱讀，才能一路過關斬將，讓人生上一層樓！

生肖鼠：警惕大的改變

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2022年的你只要做到量力而為，避免強求，事情大多能順利進行。若是強求大的謀劃，或者想要做出大的改變，事情可能就會脫離你的掌控，容易增加辛苦但收穫甚微。

生肖牛：警惕職場競爭

雖然擺脫了本命年的不利，但虎年官祿運不佳，在職場上有較多困難和挑戰，更有強勢對手同場競爭的跡象。想要安穩度過，可以從提升自己的專業能力上下功夫。

生肖虎：警惕衝動行事

恰逢本命年犯太歲，生活中不如意的事將明顯變多。這時候越是身處逆境，越不能與太歲硬碰硬、或衝動行事。建議從維持人際關係下手，能為自己帶來轉機。

生肖兔：警惕偷懶拖延

邁入虎年後，你只要將主動權握在自己手裡，無論在生活還是工作上，都能在行動中向前推進。但是，如果偷懶或拖延推遲，則可能錯過發展的好機會。

生肖龍：警惕自我設限

你的整體生活狀態會在虎年越來越好，但下半年會遇到一些小波折。若能將心態放平，打破自我限制，不僅可以擺脫衰運，更有機會乘勝追擊。

生肖蛇：警惕口舌之爭

害太歲又逢刑太歲，2022年的你生活起伏較大，未來將會比以往更艱難，尤其要警惕口舌之爭，它可能給你帶來麻煩和負擔。

生肖馬：警惕搖擺不定

2022雖能一掃以往的陰霾，但困難和挑戰仍然存在。面對問題時，如果意志不堅、搖擺不定，就會嘗到失敗的苦果；反之，堅定心意才是走向成功的關鍵。

生肖羊：警惕退縮迴避

2022年對於你來說會是喜憂參半的年份，既有福運照拂，也容易有霉運降臨。重要的是你必須敢於面對問題，遇事若是猶豫不決或退縮迴避，反而會讓逆境期持續更久。

生肖猴：警惕人際危機

刑太歲之年又逢申寅相沖，今年的麻煩事會變多，尤其在人際關係方面容易出錯，得罪不該得罪的人，因此在與人溝通和合作時，需要格外注意言行。

生肖雞：警惕傲慢心態

「越努力越幸運」將成為你2022年的寫照，只要多努力就能獲得福運青睞。需要注意的是切勿滋生傲慢心態，遇事多細心、多虛心，否則好事也有可能變壞事。

生肖狗：警惕小病侵擾

新的一年驚喜連連，所行之事多能如願以償。但仍需留意自己的健康狀況，可能會有些小毛病造成你的困擾，若不重視，甚至會引發急性疾病。

生肖豬：警惕三心二意

逢破太歲之年，容易遭遇挑戰，但只要熬過艱難時期，成就仍會屬於你。沉潛期間切忌不可三心二意，否則遲早會發生因小失大的危機。

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