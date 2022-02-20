摩鐵激戰人妻！小王爽喊：喜歡妳幫我親弟弟　綠帽夫半夜崩潰爆哭

▲鍾男須賠償阿傑30萬元。（圖／達志／示意圖，無關本案）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）結婚多年，卻發現妻子「小花」（化名）與一名鍾姓男子成了炮友，兩人時常透過通訊軟體調情，還相約到汽車旅館發生性行為，而訊息內容更是相當露骨，「擋得了慾火嗎」、「看妳高潮是我的榮幸」、「想看你淫蕩的樣子」等，諸多訊息讓阿傑相當崩潰，時常在半夜以淚洗面。對此，三重簡易庭審理後，判鍾男應賠償阿傑30萬元。

阿傑主張，鍾男分明知道小花已婚，卻仍是與對方以類似炮友關係的方式在交往，兩人時常用手機傳送鹹濕、曖昧的言語，「硬了」、「想吃你」、「那愛愛也好」、「可以的話當然是每天啊。做到我死掉....」、「我喜歡抱你的感覺。邊看邊摸你。你會慾火焚身」、「車震嗎」、「我覺得妳身材很好，妹妹很緊，跟妳做愛很舒服」、「看妳高潮是我的榮幸」、「我以為是我技巧比較好之類的」、「我喜歡妳幫我親弟弟的時候，感覺很舒服」。

除此之外，小花與鍾男也相約到汽車旅館實戰，種種事蹟被阿傑發現後，深感身心受創，想到結婚近十年的妻子背叛自己，就時常在凌晨哭到無法自拔，甚至還因此罹患精神疾病，因此決定向鍾男提告求償。

鍾男辯稱，自己確實有與小花發生兩次性行為，但他認為阿傑已經原諒對方，繼續維持婚姻狀態，也沒有向妻子求償，因此認為依照民法規定，阿傑也應當連帶免除自己的債務。不過，法官認為，阿傑並沒有表示要免除小花的賠償責任，且選擇隱忍而維持婚姻關係，應當是有不同考量因素，因此判鍾男應賠償阿傑30萬元，可上訴。