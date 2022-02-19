烏克蘭東部宣布「全面動員」　親俄份子領袖：快來兵役處報到

▲烏克蘭政府軍隊在東部分裂地區頓涅茨克（Donetsk）進行演習 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

根據《法新社》及《衛星通訊社》最新消息，烏克蘭東部親俄地區「頓涅茨克人民共和國」（DPR）領導人普希林（Denis Pushilin）宣布，由於人們對於戰爭的恐懼與日俱增，他已經簽署「全面動員」法令，「我呼籲，全國預備役同胞們，請前來兵役處報到。」

普希林宣布「全面動員」時表示，過去幾天，他們阻止烏克蘭特種部隊執行多項恐怖主義行動。他還宣稱，不論事態如何發展，都能夠遏止基輔的侵略。

▲烏東親俄勢力的士兵。（圖／路透）



17日起，烏克蘭及東部分裂地區衝突不斷，親俄分離主義份子18日宣布，由於烏軍發動攻擊，他們計畫從「頓涅茨克人民共和國」撤離約70萬人，前往俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）。

《路透社》指出，「頓涅茨克人民共和國」居民大多講俄語，許多人已被授予俄羅斯公民身分。烏克蘭政府表示，頓涅茨克的領袖不是分離主義者，而是俄羅斯的代理人，但此說法遭莫斯科否認。

#BREAKING Ukraine rebel leader announces 'general mobilisation' in Donetsk region — AFP News Agency (@AFP) February 19, 2022

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