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文化部官員訪南海學園…座車遭「車阻頂起」！保全遙控器拿反慘了

▲▼ 南海學園。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部官員參訪南海學園，不料座車卻遭「車阻襲擊」。（圖／記者林育綾攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

文化部一名官員108年1月傍晚參訪南海學園園區，經向警衛致意後座車緩緩駛入大門，不料地面原本下降的車阻卻突然上升，導致官員座車當場被頂起，嚇得司機連忙下車察看，雖事後事故排除，但車阻已嚴重損壞，值班的楊姓女保全因此挨告、遭求償30萬餘元。台北地院審酌後，判楊女與保全公司連帶賠償7萬6981元。

判決書指出，108年1月31日傍晚5時許，該名文化部官員座車駛抵南海學園園區準備進行參訪，當時大門2跟車阻升起，司機見到保全早出，便將車窗搖下，告知是文化部參訪，隨後保全也說「請進」，並按下遙控器降下電動車阻，不料當車子往前開不久，底盤卻突然遭異物頂起，嚇得司機連忙下車察看，赫見降下的車阻又再度升起，雖然事後事故排除，但座車車底受損、2跟車阻也已嚴重毀壞。

負責南海學園園區設施維護的國立台灣工藝研究發展中心調閱監視器，認定是保全楊女當時將由控器上下顛倒握在手中，因此才會誤觸按鈕、造成這起事故，因此提告，並求償車阻維修費、律師費等共30萬5800元。

對此，楊女出庭時則極力喊冤，否認誤觸遙控器開關，辯稱當時車阻上升原因不明、懷疑可能是機器故障，且車阻遙控器有10幾個，各單位夜間加班自行出入的員工都有，其可搖控距離非常遙遠，也有可能是接收到其他遙控器訊號所導致；楊女還稱，自己僅是一般保全，職務範圍僅在確認訪客身分、放行訪客，當下發現車阻升起時已盡力阻止，於能力範圍內已盡注意義務，且自己為中低收入戶，生活困難，工藝中心將機械故障責任全推給她，實有「小蝦米被大鯨魚欺侮之感」。

案經中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會鑑定，認為車阻當時功能正常，且遙控器受到外界干擾誤動作機率極低；一審台北地院法官因此認定車阻升起與楊女誤觸遙控器有關，因此判楊女與保全公司應連帶賠償修復費用9萬餘元。案經上訴，二審法官仍未採信楊女說法，僅改認定車阻折舊後維修費用應為7萬6981元，判決楊女與保全公司應連帶賠償確定。

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