竹北9公園「車阻」防機車亂入　民代：擋輪椅害K頭太烏龍

▲竹北市民代表鄭建村（左3）、蔡蕥鍹（左2）接獲民眾陳情後，實際到公園現勘，建請市公所儘速拆除入口車阻 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹縣竹北市有近200處公園，在縣府陸續移交市公所後，目前多由竹北市公所養護管理；但有些公園在無障礙坡道進出口，設置障礙物阻止機車進入的路阻，也影響身障朋友、長者等進入，竹北市民代表鄭建村及蔡蕥鍹接獲陳情後，實際到公園測試輪椅通行狀況，並提案建請竹北市公所儘速研議拆除。

社團法人台灣身心障礙兒童權利促進會秘書長鄭淑娟表示，路阻設施就是歧視身障者，目前6都也還有設置各式奇形怪狀的路阻，讓輪椅族寸步難行。有形狀的路阻，不僅娃娃車無法通過，連代步車、特製推車都無法通行，輪椅身障者也很容易撞到路阻。

竹北市代鄭建村指出，在接獲民眾陳情後，已建請竹北市公所儘速研議，拆除本市各公園廣場無障礙坡道進出口鐵製障礙物（車阻），以維友善城市形象。本市各公園廣場為防止機車進入設置鐵製障礙物，除無法控機車進入，還可能讓市民撞傷頭引起公安危機，違背友善人本精神，公所應儘速執除。

市代蔡蕥鍹表示，經過初步統計，目前竹北約有9處公園仍存有約14座鐵製障礙物，分別是，新崙公園1座，福興公園1座，豆子埔公園2座，停八停車場1座，兒15公園2座，竹義公園2座，體健公園1座，公九公園3座，爬蟲公園1座，建議市公所儘速拆除。

竹北市公所也回應，現有公園車阻或路阻大多為早期設置，下週將召開市務會議討論此案，原則上將拆除不合時宜的車阻，同時也希望研議出兼具維護行人安全和防止車輛進入的對策。

運動可以偵測各項數值，現省701元。

►女山友苗栗神仙縱走遇濃霧 路滑跌落山坡摔破頭急送醫