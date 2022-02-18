穩坐台人最愛速食店寶座！麥當勞：顧客笑容就是最大回報

▲台灣麥當勞2.0服務升級，新增「款待大使」一職，協助顧客操作「數位自助點餐機」，並由專人提供「送餐到桌｣服務，受到家庭顧客肯定。（圖／品牌提供）

世界最大連鎖速食品牌「麥當勞」，在全球坐擁36,000間餐廳，1984年正式搶進台灣市場，登台至今穩坐速食業龍頭寶座，無論從人氣、品牌、永續經營的面向，都深獲消費者喜愛。公關部協理陶令瑜表示：「台灣麥當勞想傳遞給消費者的，就是希望不同族群的人，都能感受專屬的歡樂回憶，還有映入眼裡、暖到心底的有感服務。」

麥當勞深耕台灣38年，在台展店數達402間餐廳，高人氣一舉拿下《ETtoday新聞雲》 「2021 企業品牌聲望大調查」的人氣獎、品牌獎及永續經營獎，其授權發展商和德昌麥當勞董事長李昌霖，以「全球品牌、在地驕傲（Global Brand, Local Pride）」為經營目標，帶領同仁透過具體行動，落實殷勤款待的精神，提供消費者高品質且貼心的餐飲服務。

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以人為本 當員工感到快樂才能將歡樂帶給顧客

陶令瑜表示：「麥當勞是一個『以人為本』的企業，只有當員工感到快樂，才能將歡樂帶給顧客。」希望帶給大家的不只是熟悉的味道、歡樂的氛圍，還能傳遞台灣正能量；而這個串連的力量，就需要從企業核心、每位麥當勞員工開始發動並傳遞出去，「真正的回報與酬勞，就是顧客臉上的笑容。」

▲台灣麥當勞首度與知名設計師方國強合作，打造五款全新員工制服，展現自信、專業、活力的品牌形象。（圖／品牌提供）

因應數位化時代浪潮來襲、外食市場蓬勃發展，麥當勞發現「與時俱進+貼近生活」是消費者所期待的「更好的麥當勞」，因此在2018年7月正式邁入EOTF（Experience of the Future）世代，以全新升級的「麥當勞2.0餐廳」出發，並依美食、數位、服務3大升級方向，打造更「食尚」且貼心便利的用餐體驗，餐廳還特別新增「款待大使」職務，於外場提供適時協助以及送餐到桌的服務；截至2021年12月底，全台已有183間麥當勞升級為EOTF，預計2023年前全台麥當勞將有80%均為2.0餐廳。

「麥當勞APP」 會員數累積已有300萬人

APP也在同年9月升級改名為「麥當勞APP」，祭出3大有感新功能，包括行動點點卡、任務賺積分及隨買店取，只為提供更好消費服務，目前會員數累積已有300萬人。

▲麥當勞高雄明誠Gemoetry幾何風格，己成為最新網美打卡點。（圖／品牌提供）

陶令瑜表示：「麥當勞以負責任的態度，落實全球麥當勞的共同願景“Feed and Foster Community”，深耕在地，共創共好，達成品牌目標並發揮影響力，也就是”Here when people need us most“， 人們最需要我們的時侯，我們就在那裡。」

至於品牌永續的部分，她則說，台灣麥當勞除了持續致力減塑、減廢、和在地農民與品牌合作、贊助偏鄉及弱勢孩童餐點，以及支持麥當勞叔叔之家慈善基金會，提供遠地就醫兒童家庭免費住宿外，「在『打造更好的麥當勞』的路上，期待每位接觸過麥當勞的人，都能透過安心美味的餐食、與時俱進的貼心服務，進而認同我們想要打造的品牌承諾『片刻時光，別具滋味（Making delicious and feel good moments easy for everyone）』， 打從心裡感受『I’m loving it』的好滋味！」