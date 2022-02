穩坐台人最愛速食店寶座！麥當勞：顧客笑容就是最大回報

▲台灣麥當勞2.0服務升級,新增「款待大使」一職,協助顧客操作「數位自助點餐機」,並由專人提供「送餐到桌」服務,受到家庭顧客肯定。(圖/品牌提供)

世界最大連鎖速食品牌「麥當勞」,在全球坐擁36,000間餐廳,1984年正式搶進台灣市場,登台至今穩坐速食業龍頭寶座,無論從人氣、品牌、永續經營的面向,都深獲消費者喜愛。公關部協理陶令瑜表示:「台灣麥當勞想傳遞給消費者的,就是希望不同族群的人,都能感受專屬的歡樂回憶,還有映入眼裡、暖到心底的有感服務。」

麥當勞深耕台灣38年,在台展店數達402間餐廳,高人氣一舉拿下《ETtoday新聞雲》 「2021 企業品牌聲望大調查」的人氣獎、品牌獎及永續經營獎,其授權發展商和德昌麥當勞董事長李昌霖,以「全球品牌、在地驕傲(Global Brand, Local Pride)」為經營目標,帶領同仁透過具體行動,落實殷勤款待的精神,提供消費者高品質且貼心的餐飲服務。

以人為本 當員工感到快樂才能將歡樂帶給顧客

陶令瑜表示:「麥當勞是一個『以人為本』的企業,只有當員工感到快樂,才能將歡樂帶給顧客。」希望帶給大家的不只是熟悉的味道、歡樂的氛圍,還能傳遞台灣正能量;而這個串連的力量,就需要從企業核心、每位麥當勞員工開始發動並傳遞出去,「真正的回報與酬勞,就是顧客臉上的笑容。」

▲台灣麥當勞首度與知名設計師方國強合作,打造五款全新員工制服,展現自信、專業、活力的品牌形象。(圖/品牌提供)

因應數位化時代浪潮來襲、外食市場蓬勃發展,麥當勞發現「與時俱進+貼近生活」是消費者所期待的「更好的麥當勞」,因此在2018年7月正式邁入EOTF(Experience of the Future)世代,以全新升級的「麥當勞2.0餐廳」出發,並依美食、數位、服務3大升級方向,打造更「食尚」且貼心便利的用餐體驗,餐廳還特別新增「款待大使」職務,於外場提供適時協助以及送餐到桌的服務;截至2021年12月底,全台已有183間麥當勞升級為EOTF,預計2023年前全台麥當勞將有80%均為2.0餐廳。

「麥當勞APP」 會員數累積已有300萬人

APP也在同年9月升級改名為「麥當勞APP」,祭出3大有感新功能,包括行動點點卡、任務賺積分及隨買店取,只為提供更好消費服務,目前會員數累積已有300萬人。

▲麥當勞高雄明誠Gemoetry幾何風格,己成為最新網美打卡點。(圖/品牌提供)

陶令瑜表示:「麥當勞以負責任的態度,落實全球麥當勞的共同願景“Feed and Foster Community”,深耕在地,共創共好,達成品牌目標並發揮影響力,也就是”Here when people need us most“, 人們最需要我們的時侯,我們就在那裡。」

至於品牌永續的部分,她則說,台灣麥當勞除了持續致力減塑、減廢、和在地農民與品牌合作、贊助偏鄉及弱勢孩童餐點,以及支持麥當勞叔叔之家慈善基金會,提供遠地就醫兒童家庭免費住宿外,「在『打造更好的麥當勞』的路上,期待每位接觸過麥當勞的人,都能透過安心美味的餐食、與時俱進的貼心服務,進而認同我們想要打造的品牌承諾『片刻時光,別具滋味(Making delicious and feel good moments easy for everyone)』, 打從心裡感受『I’m loving it』的好滋味!」