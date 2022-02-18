　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丹丹漢堡穩坐「速食南霸天」　佛心經營獲鐵粉支持

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

▲丹丹漢堡不輕易喊漲的佛心經營策略，不靠網路宣傳，靠著一票鄉民鐵粉自主性的支持。（圖／活動小組）

《東森新媒體ETtoday》推出「2021企業品牌聲望大調查」，針對20大產業，調查網友心目中的優秀企業，吸引大批網友投票；而在連鎖速食店類別，「丹丹漢堡」在毫無網路宣傳的情況下，僅靠網友自發性的黏著度與支持，奪得「最佳人氣獎」！

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

丹丹漢堡是台灣的中西式合併速食店，創立於1984年，由於展店範圍僅落在南部都會區，包括台南、高雄、屏東，被消費者和媒體稱為「速食南霸天」，如今全台約有40多家分店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

品牌忠誠度高　旅遊必朝聖的美食名單之一

當各企業紛紛投入網路及社群行銷，丹丹漢堡仍僅有簡單官網提供菜單資訊，網站鮮少更新，也沒有花時間經營Facebook粉絲專頁與Instagram，完全靠消費者以口碑宣傳，甚至有北部、中部地區民眾南下旅朝聖。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

▲丹丹漢堡專注於經營南部在地生活圈，堅持為顧客帶來快速、方便、便宜實惠又美味的食物。

細看丹丹漢堡的販售品項，除了各種漢堡、西式餐點，還有廣東粥、麵線羹、米糕、鮮酥雞、雞肉羹⋯等中式餐點，滿足不同饕客的多元需求；而在價格方面，丹丹漢堡始終以「高CP值」聞名，套餐不超過100元，就能讓消費者吃得滿足又划算。尤其在物價高漲的年代，餐飲業各有過幾波調漲，唯獨丹丹漢堡不但沒漲，還在2016年將部分套餐逆勢「調降」，幾乎都是整數後再減1元，當時讓民眾紛紛大呼「超佛心！」對品牌的忠誠度、好感度也再次飆升。

以保守、有原則聞名　撐了22年才小漲價

2021年下半年，受到全球原物料飆漲，撐了22年凍漲的丹丹漢堡，才終於在2021年12月17日起漲價，部分套餐和品項調漲2到5元，沒想到此舉受到網友和鄉民們一致讚聲「從小吃到大的丹丹終於漲價了！」、「唯一支持丹丹！」、「絕對會繼續吃下去！」、「不是為了漲而漲，這才叫漲價」，還有人說「總算漲價了，好擔心老闆。」、「我覺得漲太少了！」而在此波調價，也有許多品項維持價格不變，甚至還有三個套餐調降。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

▲「速食南霸天」丹丹漢堡，全台約有40多家分店。

丹丹漢堡的展店策略以保守、有原則聞名，除了不開放加盟，久久才拓點，更有聞為了維持價格而控制店租成本等考量，因此「不跨越濁水溪」，再次加深了「速食南霸天」的江湖封號。

丹丹漢堡專注於經營南部在地生活圈，堅持為顧客帶來快速、方便、便宜實惠又美味的食物，他們明白許多族群「口袋不深」仍想滿足口腹溫飽和享用美食的需求；而每一間店的老闆也都有傳統的人情味，儘管餐點設計上也會推陳出新，但不改高CP值中西合併的風格，像是守本分的長者，默默照料著在地人的胃，也無形帶給人們安定和溫暖的力量。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
正妹工作遭截肢！驚見「總公司設在這縣市」
新北男加入「飆股群組」大賺　卻讓千萬退休金泡湯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／氣象局深夜「低溫排行榜」　本島台中市最凍！

隔壁就有！手搖飲元老「清心福全」深耕35年

可不可熟成紅茶Kebuke　快速竄起的手搖人氣王！

站穩手搖飲市場24年！CoCo水果入茶持續創新

「50嵐」榮登手搖飲寶座！「品質穩定」受青睞

穩坐台人最愛速食店寶座！麥當勞：顧客笑容就是最大回報

丹丹漢堡穩坐「速食南霸天」　佛心經營獲鐵粉支持

義美食品堅持食物自然味道　寧賺慢錢放大品牌價值

統一企業落實「品格、品牌、品味」三品文化　打造亞洲流通生活平台

佳格斥資上億專注研發　穩坐台灣第一大營養健康食品公司

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

余天赴巴戈靈堂…談余苑綺病況心疼　王彩樺哽咽道別「收託哥哥遺願」

小S面相命理師斷「嘴唇厚情慾豐富」　哀怨「很有沒有...」吐槽：妳真的是老師嗎？

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

陳淑芳「83歲變三八」靠近晚輩：同輩很多走了...　從不做健康檢查「不怕死」：要死得漂亮

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

快訊／氣象局深夜「低溫排行榜」　本島台中市最凍！

隔壁就有！手搖飲元老「清心福全」深耕35年

可不可熟成紅茶Kebuke　快速竄起的手搖人氣王！

站穩手搖飲市場24年！CoCo水果入茶持續創新

「50嵐」榮登手搖飲寶座！「品質穩定」受青睞

穩坐台人最愛速食店寶座！麥當勞：顧客笑容就是最大回報

丹丹漢堡穩坐「速食南霸天」　佛心經營獲鐵粉支持

義美食品堅持食物自然味道　寧賺慢錢放大品牌價值

統一企業落實「品格、品牌、品味」三品文化　打造亞洲流通生活平台

佳格斥資上億專注研發　穩坐台灣第一大營養健康食品公司

快訊／氣象局深夜「低溫排行榜」　本島台中市最凍！

花滑美少女瓦莉娃崩潰痛哭「竟遭教練質問」　IOC主席不寒而慄

隔壁就有！手搖飲元老「清心福全」深耕35年

阿部瑪利亞回日本了！　2年沒見家人…收行李爆哭：想家也沒辦法

可不可熟成紅茶Kebuke　快速竄起的手搖人氣王！

CPTPP召開資深官員會議　討論「含台灣在內」新成員申請案

快訊／永和住宅神龕燒起來！一家三口受困　丈夫失去呼吸心跳

布萊德彼特怒告前妻裘莉！　指控「偷賣法國莊園股權給俄商」

快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪！同學嚇找媽媽　救上岸無呼吸心跳

站穩手搖飲市場24年！CoCo水果入茶持續創新

生活熱門新聞

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

點餐386元「客人硬付441」外送哥傻住！網1招反擊

好市多「1新品」雷爆？她嚇：根本地獄飲

父成植物人　小四童繳不出醫藥費

飯煮一半吐鮮紅液體　電鍋過勞了

面試官問「有面試別間嗎？」過來人曝心理戰術

抓到了！「阿堂鹹粥」收錢未開發票　台南國稅局將稽查

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

板橋某國中2學生染疫　全校停課14天

屁孩「偷吃迴轉台壽司」留空盤　朋友嗆網：有付錢

小六學生181公分　搭客運遭強迫補票：不像小孩

最強寒流明抵台！雨彈轟5天剩8度

「雨水」節氣5生肖貴人運爆棚

更多熱門

關鍵字：

2021獲獎企業

讀者迴響

熱門新聞

女童趕作業看不清了　母：你裝的

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

汪建民失聯原因曝光！　「幫澎恰恰借錢出事」

白粉CP超甜！《華燈》王柏傑爆求婚謝欣穎

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

苗栗女職災遭截肢！黃捷驚見總公司設高雄

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

她忘上鎖就停車秒睡！竟遭外送員開門硬闖性侵

翁加入「飆股群組」　千萬退休金泡湯

納豆住院26天「醫揭4大隱藏地雷」！凶險病情有前兆

大學畢業「跑去搖飲料」　網見正職月薪懂了

更多

最夯影音

更多
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！
啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面