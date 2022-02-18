丹丹漢堡穩坐「速食南霸天」　佛心經營獲鐵粉支持

▲丹丹漢堡不輕易喊漲的佛心經營策略，不靠網路宣傳，靠著一票鄉民鐵粉自主性的支持。（圖／活動小組）

《東森新媒體ETtoday》推出「2021企業品牌聲望大調查」，針對20大產業，調查網友心目中的優秀企業，吸引大批網友投票；而在連鎖速食店類別，「丹丹漢堡」在毫無網路宣傳的情況下，僅靠網友自發性的黏著度與支持，奪得「最佳人氣獎」！

丹丹漢堡是台灣的中西式合併速食店，創立於1984年，由於展店範圍僅落在南部都會區，包括台南、高雄、屏東，被消費者和媒體稱為「速食南霸天」，如今全台約有40多家分店。

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品牌忠誠度高 旅遊必朝聖的美食名單之一

當各企業紛紛投入網路及社群行銷，丹丹漢堡仍僅有簡單官網提供菜單資訊，網站鮮少更新，也沒有花時間經營Facebook粉絲專頁與Instagram，完全靠消費者以口碑宣傳，甚至有北部、中部地區民眾南下旅朝聖。

▲丹丹漢堡專注於經營南部在地生活圈，堅持為顧客帶來快速、方便、便宜實惠又美味的食物。

細看丹丹漢堡的販售品項，除了各種漢堡、西式餐點，還有廣東粥、麵線羹、米糕、鮮酥雞、雞肉羹⋯等中式餐點，滿足不同饕客的多元需求；而在價格方面，丹丹漢堡始終以「高CP值」聞名，套餐不超過100元，就能讓消費者吃得滿足又划算。尤其在物價高漲的年代，餐飲業各有過幾波調漲，唯獨丹丹漢堡不但沒漲，還在2016年將部分套餐逆勢「調降」，幾乎都是整數後再減1元，當時讓民眾紛紛大呼「超佛心！」對品牌的忠誠度、好感度也再次飆升。

以保守、有原則聞名 撐了22年才小漲價

2021年下半年，受到全球原物料飆漲，撐了22年凍漲的丹丹漢堡，才終於在2021年12月17日起漲價，部分套餐和品項調漲2到5元，沒想到此舉受到網友和鄉民們一致讚聲「從小吃到大的丹丹終於漲價了！」、「唯一支持丹丹！」、「絕對會繼續吃下去！」、「不是為了漲而漲，這才叫漲價」，還有人說「總算漲價了，好擔心老闆。」、「我覺得漲太少了！」而在此波調價，也有許多品項維持價格不變，甚至還有三個套餐調降。

▲「速食南霸天」丹丹漢堡，全台約有40多家分店。

丹丹漢堡的展店策略以保守、有原則聞名，除了不開放加盟，久久才拓點，更有聞為了維持價格而控制店租成本等考量，因此「不跨越濁水溪」，再次加深了「速食南霸天」的江湖封號。

丹丹漢堡專注於經營南部在地生活圈，堅持為顧客帶來快速、方便、便宜實惠又美味的食物，他們明白許多族群「口袋不深」仍想滿足口腹溫飽和享用美食的需求；而每一間店的老闆也都有傳統的人情味，儘管餐點設計上也會推陳出新，但不改高CP值中西合併的風格，像是守本分的長者，默默照料著在地人的胃，也無形帶給人們安定和溫暖的力量。