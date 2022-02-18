華航eMall 「哩程價值」增！ 1,000 哩現抵100 元　最高爽折1.2萬

▲中華航空網購平台「華航 eMall 」迎接金虎開年新氣象。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空網購平台「華航 eMall 」為迎接金虎開年新氣象，即日起 eMall 商城提升會員哩程兌換價值，每 1,000 哩可直接折抵新台幣 100 元，單品項最高可抵 12,000 元。

華航表示，eMall 提供上百種商品選擇，從精品、美妝、家電到電玩遊戲機，一站滿足全家的需求，優惠價 748 元的熱銷新品摩洛哥優油護髮套組，可用 7,000 哩 折抵，再付 48 元就可到手。

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另外定價 2,300 元的Diptyque影中之水淡香水、定價 4,500 元的雷朋經典復古圓框太陽眼鏡等多項精選商品，也可以 1,000 哩折抵 100 元全哩程兌換。華航表示，鼓勵會員善用哩程數，每一哩都是現金。

華航 eMall 刷卡消費滿 1,500 元，可享矽緻折疊隨行杯組、A350彩繪機雙層杯組等多項 logo 商品超值加價購，最高達五折優惠，使用中華航空聯名卡消費，哩程點數 2 倍送，另享滿額加贈刷卡金，單筆滿 2,000 元送 100 元刷卡金；單筆滿 10,000 元送 1,000 元刷卡金。

▲華航eMall 商城提升會員哩程兌換價值，滿額可折抵換購商品。（圖／華航）