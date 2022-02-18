　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹工傷「右腿結肢」被老闆1萬打發　含淚1句話超心酸：好難過

▲▼工傷截肢。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲年輕的女作業員因工傷而結肢，老闆卻只打算以1萬元紅包加上10萬元和解。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名年輕的女作業員之前操作大型機台時，發生意外導致右腿遭輾截肢，但公司卻只包1萬元慰問金，並打算以10萬元和解。女作業員表示，她本來應徵文書助理，最後卻變成包裝女工，且這次是第二次發生意外，業者仍未跟她達成和解，「以前我真的很喜歡這樣曲膝，其實我真的好難過」。

女作業員的友人日前替她發聲，在臉書社團「爆料公社」PO文表示，女作業員在苗栗頭份某工廠擔任包裝工，負責包裝塑膠粉，正當她再處理破損的塑膠袋時，紅外線沒有感應，她的右腳被載著1100公斤貨物的機器碾過，緊急送醫後右小腿以下結肢，讓她忍不住拍照PO文說「以前我真的很喜歡這樣曲膝，其實我真的好難過」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼正妹工傷「右腿結肢」老闆1萬打發 1句話惹哭網：我真的好難過。（圖／翻攝當事人IG）

▲女作業員的一句話惹人鼻酸。（圖／翻攝當事人IG）

豈料，公司得知消息後，只包1萬元紅包慰問，在女作業員出院時，老闆娘還說「截肢而已不嚴重啦，穿義肢就能走了」、「妳媽媽中風會走路已經很不錯囉」等話，讓女作業員的心情雪上加霜，但壓垮她的最後一根稻草是，公司調解時僅願意賠償10萬元。對此，女作業員決定不忍耐，憤而提告過失傷害。

「伸手去摸才想到腳沒了」，女作業員透過臉書粉專「杜芬舒斯博士的邪惡企業2.0」表示，公司指責員工操作有誤，僅給予1萬元慰問金，那些為了省成本而沒安裝的防護裝置，也在事發後莫名出現，且她未離職卻被踢出公司群組。

女作業員表示，她本來應徵的工作是文書助理，最後公司將她輪調部門去補各單位的空缺，最後將她放在根本不熟悉的包裝女工位置，過去就曾在公司內發生意外而失去兩顆門牙，沒想到現在又失去右腳，就只因為她需要這份工作。

最後，女作業員表示，她為了打官司，已將所有積蓄都花在律師費上，她很擔心公司會脫產來逃避責任，「我真的很絕望」、「很多次都覺得為什麼我還在呼吸」。

該文PO出後引起網友群體憤慨，「在這種時代居然還有這種事情發生，不可思議」、「老闆娘右腿鋸給我，我10萬馬上轉帳」、「加油，活下去才有奇蹟」、「這真的太扯了，如果是自己親人這樣，那公司老闆有辦法說出這種話嗎」、「太過份了.....一輩子的傷痛竟然想這樣隨便打發人」、「可憐的孩子」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
3縣市大雨特報！強烈冷氣團「3天橫掃全台」　最冷10°C↓時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹工傷「右腿結肢」被老闆1萬打發　含淚1句話超心酸：好難過

新北幼兒園學生確診！家長收緊急篩檢通知　凌晨70人排隊塞爆醫院

房子便宜租學長！他收回氣炸「超髒亂」　網一看全歪樓：拜託租我

大同技術學院欠債被假扣押　遭教育部勒令「111學年全面停招」

靠走路獨處！龍應台電繪18幅畫出書　每年「做一件超過的事」

快訊／北投區某國中生家長確診　衛生局證實：和南湖國小學生同家庭

3縣市大雨特報！強烈冷氣團「3天橫掃全台」　最冷10°C↓時段曝

連比爾蓋茲都入坑！科學老師帶隊「太空校外教學」科幻迷必追

雞蛋漲完換「鴨肉漲」！烤鴨一隻900元　業者拜託客人：少吃鴨

12星座最新7日運勢曝光！天蠍與曖昧對象互動熱絡、巨蟹說話小心

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！ 祈錦鈅崩潰：你們幹嘛牽扯外人

騎士被廟會陣頭擋路超火大　錄下違規畫面送警局檢舉！

正妹工傷「右腿結肢」被老闆1萬打發　含淚1句話超心酸：好難過

新北幼兒園學生確診！家長收緊急篩檢通知　凌晨70人排隊塞爆醫院

房子便宜租學長！他收回氣炸「超髒亂」　網一看全歪樓：拜託租我

大同技術學院欠債被假扣押　遭教育部勒令「111學年全面停招」

靠走路獨處！龍應台電繪18幅畫出書　每年「做一件超過的事」

快訊／北投區某國中生家長確診　衛生局證實：和南湖國小學生同家庭

3縣市大雨特報！強烈冷氣團「3天橫掃全台」　最冷10°C↓時段曝

連比爾蓋茲都入坑！科學老師帶隊「太空校外教學」科幻迷必追

雞蛋漲完換「鴨肉漲」！烤鴨一隻900元　業者拜託客人：少吃鴨

12星座最新7日運勢曝光！天蠍與曖昧對象互動熱絡、巨蟹說話小心

正妹工傷「右腿結肢」被老闆1萬打發　含淚1句話超心酸：好難過

新北幼兒園學生確診！家長收緊急篩檢通知　凌晨70人排隊塞爆醫院

北約秘書長憂心：俄羅斯企圖為入侵烏克蘭找藉口

台灣馬路奇觀「機車沙洲」！待轉區塞爆雙向道　網認證：die撞區

Toyz深夜喝醉開播Call-in愛與恨…史丹利一句不在意　再度破防痛哭

「車上有小孩！」外役監科長遭毆　妻女被噴辣椒水哭：放過我們

美國公布「2021惡名市場名單」　台灣未被列名

「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時

昔灰狼3新星齊入明星賽　拉文緬懷已故恩師：這一直都是他的計畫

白俄羅斯揚言：若面臨西方威脅「境內將部署核武」

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

生活熱門新聞

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

台灣最強女諧星？網一致點名她：全方位

遇水則發！3生肖雨水至好運UP

即／新北中山國中停課3天！全校急清消

麥當勞藏「低調神飲」　內行秒懂：新版超讚

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

快訊／北投區某國中生家長確診　衛生局證實：和南湖國小學生同家庭

回LINE「這3字」必傳！網秒懂心態

超有感濕寒！最猛降溫剩10°C

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

大同技術學院欠債　遭教育部勒令停招

雞蛋漲完換「鴨肉漲」！烤鴨店拜託客人：少吃鴨

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

年紀越大、桃花越多的3星座！

胰臟癌90%是「後天因素」！

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

前狼王與中華田園犬同住5年！

台灣最強女諧星？網一致點名她：全方位

快訊／莉婭道歉了！

謝和弦曖昧私訊祈錦鈅　館長：曖昧是上床的開始

謝和弦認了「怪我自己色」！6句藏頭詩自招花心

更多

最夯影音

更多
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面