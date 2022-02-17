確診少年「發燒40度」醫院拒收急逝　日防疫新規遭轟：把人當棄民

▲日本1名燒破40度的少年遭到醫療機構拒收。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

日本疫情近日雖有緩和趨勢，從最高峰8日的單日10萬人確診，下降到今（16日）的9萬人，但1名確診的埼玉縣少年，卻在高燒「超過40度」情況下遭到保健診所拒收，而少年的病情隨即在隔天急轉直下，緊急送醫後仍不治身亡。這起事件再度引發日本民間對政府「年輕人自行篩檢、自行居家隔離療養」政策的不滿，更有人怒轟政府把年輕人當成「棄民」對待。

據《朝日新聞》報導，該名少年已接種2劑疫苗，也沒有慢性疾病史，卻在感染新冠後病情迅速惡化，且「確診前已出現40度高燒」，當時少年確診後依規定返家自行療養，卻因高燒不退與出現發抖情形，家屬在6日呼叫救護車協助，但救護人員到場後卻以「血壓與血氧沒有下降」為由，並未將少年轉送至醫療機構。

隔天7日上午，少年病情急速惡化，出現血壓下降與失去意識，救護人員到場時雖確認少年必須送醫，但「經過2小時協調才找到願意收治的醫院」，而少年也在9日不幸身亡，死因為新冠肺炎引發的「泛發性血管內血液凝固症」。據悉，造成少年延誤就醫的原因，可能與檢測少年確診的醫院，「沒有通報確診個案給保健所」有關，間接讓少年錯失治療的黃金時間。

由於日本確診數飆升，造成醫療量能吃緊，日本政府在上月宣布，「未滿40歲且已接種2劑疫苗的國民」自行做病毒快篩，確診再向政府機構通報並居家療養。不過日本政府也強調，實際運用與否將由地方政府決定，同時也呼籲民眾多用電話或網路進行遠端就診。然而，此政策遭到不少日本網友批評，「以居家療養為名義的棄民政策」、「如果市民都去自助，那政府也太輕鬆了」。

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