電競正妹嗆「男生170cm才有人權」寧交禿胖男　炎上被戰隊解約

▲職業電競選手谷加奈（たぬかな）（翻攝自Red Bull官網）

圖、文／鏡週刊

日本女性職業電競選手谷加奈（たぬかな）因日前直播時評論男性身高的不當言論引發炎上，雖然公開道歉仍無法滅火，今（17日）所屬電競戰隊「CYCLOPS athlete gaming」正式宣布解約。

谷加奈是經由日本電競協會認證的《鐵拳》職業電競選手，也曾來台參加過相關賽事。不過在2月15日的實況直播中，她分享被外送員搭訕的過程：「他（外送員）大概不到165公分吧，所以當下我就說沒有聯絡方式，身高不夠就不可能。」她強調過去也與胖子、禿子交往過，這些她都能接受，「但太矮就是不行。」

雖然直播當下已有觀眾對谷加奈的言論表達不滿，但接著她又爆出一段更有爭議的談話：「165公分真的太矮，沒有170公分沒有人權，不到170公分的人請抱著『我沒有人權』想法生活，不然就考慮去做增高手術，身高有170公分才能說有人權。」這段歧視男性身高的實況立刻在社群發酵，網友紛紛湧入她的推特及所屬戰隊官網留言表達不滿，更有身高不高的網友直接反問：「我是不是不應該活著？」

▲谷加奈是日本第2位獲認證的女性職業電競選手。（翻攝自Red Bull官網）



隨著事件炎上，谷加奈的贊助商之一紅牛旋即將選手介紹頁面撤下，CYCLOPS athlete gaming也發出道歉聲明。至於谷加奈本人先是在推特發文道歉，但又強調「只是想表達自己喜歡高個子的人」，遭到網友持續砲轟；後來她又刪文重發聲明：「對於支持我的粉絲及紅牛等贊助商，因為我的自私發言讓許多人不舒服、造成困擾，我感到非常抱歉。」不過上述說法又被指道歉對象不對，應該向被無端攻擊的矮個子表達歉意。

眼見網友怒火難平，CYCLOPS athlete gaming今日再發新聲明，除了就被谷加奈不當言論冒犯的所有人、粉絲、贊助商及相關人士致歉外，同時正式宣布與谷加奈解約，強調戰隊不會容忍任何具歧視、侮辱性質的言行舉止與社群發言，「今後會加強對旗下選手的教育與指導，避免類似狀況再次發生。」



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

《巫師3》前總監創立新工作室 強調首作會「顛覆現有RPG類型」

《魔法風雲會》與霸權社合作動漫宣傳片 凜冽時雨TK、B'z稻葉浩志獻聲

大宇新作《女鬼橋 開魂路》開放試玩 Steam新品節舉辦開發者實況直播