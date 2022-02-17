1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

▲國軍今年將試辦為期14天的新制教召，預計將有1.5萬名後備軍人適用。（示意圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國軍今年將試辦為期14天的新制教召，預計將有1.5萬名後備軍人適用，首批新制教召將在3月啟動，軍方指出，今年召訓總兵力約25個營，其中有3個營的後備軍人，將全程野營、野炊。另考量召訓連貫性與成效，因此不會有放假及外散宿等措施。

陸軍近期將有重要將領的人事異動，陸軍8軍團指揮官傅正誠將調任後備指揮部指揮官。據指出，因應今年強化教召是國軍重點項目之一、任務繁重且繁瑣，罕見在人事佈局上，將指揮官從軍團級轉調至後指部。

新制教育召集今年正式上路，分為射擊及戰鬥教練，除了射擊的發數大幅增加外，戰鬥教練時數共56小時，包括行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置。官員表示，每位召員每日約上課10小時，其中2小時為夜間課程，藉此讓後備軍人熟悉戰場環境與戰場經營。

軍方表示，第一批參與新制教召的後備軍人，將由陸軍6軍團206旅等單位於月初執行，今年召訓總兵力約25個營，其中有3個營的後備軍人，將全程野營、野炊。另考量召訓連貫性與成效，因此不會有放假及外散宿等措施。

根據國防部全動署後備指揮部最新公佈的新制教召規劃指出，為周延教育召集整備，提升施訓成效，日前由全動署署長白捷隆主持後備指揮部「教召訓練結合戰術位置報到及訓練規劃提報」，會中由新竹後備旅等實施「14天教育召集訓練規劃報告」，並詳實檢討施訓編組及需求整備狀況，期使接訓任務執行順遂，達成預期訓練成效。

國防部全民防衛動員署署長白捷隆在會中表示，後備戰力提升需仰賴精實教召各項訓練，今年起試行新制14天教召訓練，規劃結合戰術位置報到，並增加射擊時數與彈藥量及戰鬥教練時數，以強化戰技複訓成效；各級幹部務必貫徹「處處皆戰場、時時都訓練」指導，以達就地動員、就地作戰及保家、保鄉、保產的目標。