　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍今年將試辦為期14天的新制教召，預計將有1.5萬名後備軍人適用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國軍今年將試辦為期14天的新制教召，預計將有1.5萬名後備軍人適用，首批新制教召將在3月啟動，軍方指出，今年召訓總兵力約25個營，其中有3個營的後備軍人，將全程野營、野炊。另考量召訓連貫性與成效，因此不會有放假及外散宿等措施。

陸軍近期將有重要將領的人事異動，陸軍8軍團指揮官傅正誠將調任後備指揮部指揮官。據指出，因應今年強化教召是國軍重點項目之一、任務繁重且繁瑣，罕見在人事佈局上，將指揮官從軍團級轉調至後指部。

新制教育召集今年正式上路，分為射擊及戰鬥教練，除了射擊的發數大幅增加外，戰鬥教練時數共56小時，包括行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置。官員表示，每位召員每日約上課10小時，其中2小時為夜間課程，藉此讓後備軍人熟悉戰場環境與戰場經營。

軍方表示，第一批參與新制教召的後備軍人，將由陸軍6軍團206旅等單位於月初執行，今年召訓總兵力約25個營，其中有3個營的後備軍人，將全程野營、野炊。另考量召訓連貫性與成效，因此不會有放假及外散宿等措施。

根據國防部全動署後備指揮部最新公佈的新制教召規劃指出，為周延教育召集整備，提升施訓成效，日前由全動署署長白捷隆主持後備指揮部「教召訓練結合戰術位置報到及訓練規劃提報」，會中由新竹後備旅等實施「14天教育召集訓練規劃報告」，並詳實檢討施訓編組及需求整備狀況，期使接訓任務執行順遂，達成預期訓練成效。

國防部全民防衛動員署署長白捷隆在會中表示，後備戰力提升需仰賴精實教召各項訓練，今年起試行新制14天教召訓練，規劃結合戰術位置報到，並增加射擊時數與彈藥量及戰鬥教練時數，以強化戰技複訓成效；各級幹部務必貫徹「處處皆戰場、時時都訓練」指導，以達就地動員、就地作戰及保家、保鄉、保產的目標。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
LIVE／巴戈聽完「二哥5句話」才闔眼　靈堂明起開放
移工變移民！行政院拍板　移工符3條件可申請永居
混第3劑莫德納！　他隔天「搖滾區」：勘比摔車
臥龍洞3吊屍！　YouTuber拍片「噴漆+燒紙錢」慘了
Delta合體Omicron！　首例「Deltacron」確
屋內傳來嬌喘！　他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」
路不平護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定！
星座專家白瑜慘了！　大爆前夫偷吃挨告結果曝
直逼寒流！　「今年最強冷空氣」最冷時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共找網紅促統影響台灣選舉　民進黨團：當作笑話看看就好

移工變移民！行政院拍板　藍領移工符合3條件可申請永居

行政院通過「促參法」修正草案　擴大民間投資、興辦公共建設

陸委會建立關鍵技術人員赴陸審查機制　違者最高罰1000萬

政院拍板《國安法》增訂「經濟間諜罪」　違者可罰12年徒刑、1億罰金

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

快訊／「回饋養育我的基地」　賴香伶角逐桃市長初選：我有客家優勢

1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

議員提名人犯罪前科連環爆　賴香伶向民眾黨喊話：不該放過自己

快訊／北市今＋3！不只桃園航警女兒確診　新北設計師感染鏈擴大

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

中共找網紅促統影響台灣選舉　民進黨團：當作笑話看看就好

移工變移民！行政院拍板　藍領移工符合3條件可申請永居

行政院通過「促參法」修正草案　擴大民間投資、興辦公共建設

陸委會建立關鍵技術人員赴陸審查機制　違者最高罰1000萬

政院拍板《國安法》增訂「經濟間諜罪」　違者可罰12年徒刑、1億罰金

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

快訊／「回饋養育我的基地」　賴香伶角逐桃市長初選：我有客家優勢

1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

議員提名人犯罪前科連環爆　賴香伶向民眾黨喊話：不該放過自己

快訊／北市今＋3！不只桃園航警女兒確診　新北設計師感染鏈擴大

卡古花22萬買股票 專家「這是詐騙」一個問題識破手法：去報案！

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

吳崑玉／婦女保障名額ＯＲ變相保送？民進黨想在新北大文山區玩什麼把戲

文青歌手拚了！　「自帶電流」舞讓哈林一秒父愛滿溢

日本人吃不胖的都市傳說　大媽變身小姊姊就靠「這一味」

舊宿舍變身文青咖啡廳！花蓮老宅庭院喝下午茶　綠豆糕配茶太迷人

中共找網紅促統影響台灣選舉　民進黨團：當作笑話看看就好

2AM趙權確診「喪失味覺、嗅覺」　金鐘國解封秒奔運動場

妹子訂1人份餐「App卻跳2隻熊貓」　同行一看：有得等了

33年前與巴戈演兄弟…謝祖武淚憶師父：從沒有前輩對我這麼好

政治熱門新聞

中山女高生寫信求情徐國勇　移民署拍板

1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

快訊／北市＋1！確診航警隱匿台北足跡　北投女兒今確診「飯店急清消」

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

快訊／北市今＋3！不只桃園航警女兒確診　新北設計師感染鏈擴大

快訊／50多歲北投女確診！曾去錢櫃唱歌

快訊／染疫房屋行銷北市足跡曝光

政院今擬修《國安法》　「經濟間諜罪」最重判12年罰1億

張銘祐恐因婦女保障名額出局　民進黨：這是進步價值的主張

行政院修法　經濟間諜最重判12年併科1億罰金

快訊／北市房屋代銷確診足跡遍布新北　市場、銀行、超商、美甲店

共軍罕見派「反潛神鷹」擾台　卡-28反潛直升機遭我空軍驅離

快訊／新北+2！林口染疫3童父母確診　居隔二採陰轉陽

「從戰貓變八爪章魚」　蕭美琴多方推動台美關係

更多熱門

相關新聞

莫斯科「紅場事件」在東引重演？

莫斯科「紅場事件」在東引重演？

這一起發生在東引不明機闖入領空的荒謬事件內情不單純，實在不啟人疑竇都難，也算是國軍在年節期間給國人最無奈的觀感。

為繳互助會費　國防部戰聯隊士官長狂A回扣

為繳互助會費　國防部戰聯隊士官長狂A回扣

軍方緊盯俄烏情勢　國防部：研擬各項應變計畫因應

軍方緊盯俄烏情勢　國防部：研擬各項應變計畫因應

共機現蹤東引上空！　國防部揭中共目的：測試我方應變

共機現蹤東引上空！　國防部揭中共目的：測試我方應變

傳俄16日入侵烏克蘭　美拒證實

傳俄16日入侵烏克蘭　美拒證實

關鍵字：

教召國防部後勤指揮部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／莉婭道歉了！

隋棠驚爆「又有第四胎」！

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面