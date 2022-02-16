不要轉傳！LINE群瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　散播觸犯這3罪

▲神似立委高嘉瑜的不雅照在網路LINE群組瘋傳，刑事局對此呼籲網友切勿散布觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局16日針對網友透過LINE傳播疑似立委高嘉瑜的4張裸照提出呼籲，「轉傳絕對會觸法」，散播私密影像不論被拍攝對象究竟為何，均恐觸犯《刑法》315之1條妨害秘密罪、並違反《刑法》235條散布猥褻物品罪，另外因上述影像攸關被害人私領域、對當事人人格權、名譽顯有貶損，亦會觸犯《刑法》310條誹謗罪。

刑事局引用2021年偵破網紅小玉透過AI Deepfake深偽運算技術，涉嫌偽造製作女藝人、網紅、民代的色情影片販售牟利，還有立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴並拍攝私密影片案件等案例，均引發社會關注，顯見網路數位暴力侵害女性的犯行漸趨嚴重，這類不論偽造、相似私密影片透過網路散播，都會對當事人造成嚴重心理傷害。

刑事局偵對有網友散播疑似高嘉瑜私密照片案件提出呼籲，為防止私密影像遭散布情況發生，女性民眾須留意周遭環境，降低有心人士特意架設攝影工具偷拍性私密影像的風險。情侶夫妻或與網友間，建議切勿以交往紀念、討好他人等理由拍攝性私密影像，避免發生惡意流傳或檔案資料遭侵入盜取情事。另外轉傳供公眾瀏覽、散播性私密影像、裸照都是犯罪行為，警方籲請網友切莫以身試法。

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