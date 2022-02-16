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社會 社會焦點 保障人權

男開小貨車從北玩到南...睡貨櫃被困！警聽拍打聲救援

▲▼男子開著小貨車從北玩到南，晚上就睡在後面的貨櫃內，不料竟受困。（圖／民眾提供）

▲男子開著小貨車從北玩到南，晚上就睡在後面的貨櫃內，不料竟受困。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台北市70歲黃姓男子開著「發財車」從北玩到南，日前途經台1線苗栗段時，停放路邊過夜，不料一大早醒來即發現打不開貨櫃門，即使他努力拍打帆布也沒人聽到，最後他用打手機求救，才說出車牌4個數字後即斷訊，大甲警方趕緊外出搜尋，雖然在4.5公里外的苗栗苑裡找到疑似小貨車，但駕駛座沒人，正當要離去時，又聽到黃男拍打聲，這才順利開啟貨櫃門，救出黃男。

▲▼男子開著小貨車從北玩到南，晚上就睡在後面的貨櫃內，不料竟受困。（圖／民眾提供）

大甲警分局西岐派出所警員謝皓昕，日前獲報黃男因為車鎖故障，受困在車後的貨櫃內，黃男打不開貨櫃門，聲音虛弱，正當謝員詢問詳細資訊時，黃男手機沒電斷訊，謝員僅憑著報案人說由台北經苗栗南下，其餘毫無線索，為爭取黃金救援時間，謝員在有限的線索下趕緊出門搜尋。

西岐所轄內聯外道路有西濱快速公路（台61線）以及省道（台1線），謝員根據報案人手機最後發話位置，研判應該走台1線南下，於是沿著台1線尋找，花了15分鐘，終於在4.5公里處外（苗栗縣苑裡鎮）找到符合車牌的車輛，但駕駛座內沒有人，車門也沒有上鎖，謝擔心被偷，好意關上車門，結果關門聲驚動了黃男，讓黃男覺得有救了，立即用力拍打貨櫃呼叫。

黃男表示，長期獨居在台北，平常都睡在貨車貨櫃內，今年特地南下走走看看，前一晚睡前刻意將車停放在不影響別人的地方，反而導致受困車櫃，呼救無人能聽到，黃還說，以往都會留個小縫，以利打開，最近天氣冷，所以關閉貨櫃門，豈料從裡面卻打不開，謝員最後還教導黃男如何從內部打開車鎖，避免再次發生反鎖，黃男深表感謝，直說有警察真安心。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

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