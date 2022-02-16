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快訊／新北設計師傳播範圍擴大　室友、北市房屋代銷染疫

▲▼新北疫情。（圖／新北市政府提供）

▲新北疫情。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市16日新增3例居隔陰轉陽確診，以及2例居隔採檢陽性個案，分布於八里區、林口區、板橋區及新店區。其中日前確診的室內設計師（案19655）傳播範圍擴大，今天增加1名室友陰轉陽，與設計師曾同餐廳用餐的房屋代銷公司人員也確診，並再傳染給2名同事。

新北衛生局說明，案19860為男性，30多歲，為日前確診設計師（案19655）的同住室友，2/12遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR陰性，2/14晚間出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛症狀，2/15通報衛生所安排採檢，PCR轉為陽性、Ct值13，收治於專責病房隔離治療。居住地新店區。個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。

至於案19813、19859部分，案19813為女性，50多歲，接種3劑疫苗，為北市房屋代銷公司人員，2/9晚間於北市餐廳用餐遭匡列為(案19655)接觸者居家隔離，經採檢PCR陽性、Ct值22.1，收治專責病房隔離治療。居住地為八里區。

衛生局表示，個案匡列接觸者14人、12人居家隔離，其中北市職場同事有10人，經採檢有2名同事(皆為女性)PCR陽性，1人居住北市(案19816)，Ct值16，另1人居住新北板橋區(案19859)，Ct值34.5，案19859匡列接觸者4人、居家隔離4人，持續疫調中。

另外，案19814、19815兩個案為夫妻，為案19687、19688、19689的父母。案19814男性，40多歲，案19815女性，40多歲，均接種2劑疫苗。

衛生局表示，因案19815的母親（高雄砂石場延伸苗栗案19643）於2/12確診，兩人遭匡列接觸者居家隔離，PCR皆為陰性，2/15居隔期間再次採檢，兩人PCR轉為陽性，Ct值分別為：17及19.35，持續於專責病房治療。居住地林口區。
兩個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。

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