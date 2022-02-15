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罕見！北中南6縣市「18名泰籍移工染A肝」　疑肉品受污染急送驗

▲▼指揮中心記者會，發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、勞動部勞動力發展署署長蔡孟良、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今日示警，國內出現急性病毒性A型肝炎疫情！疾管署副署長莊人祥表示，不同以往多是本國籍民眾散發零星個案，今年是以外籍移工群聚事件為主，統計至今日為止，已有18名泰籍移工確診，且分布於北中南6縣市。調查各縣市間移工無關連，同公司移工也沒有共食，但大多有食用生菜、生肉習慣，不排除食物受污染，已經請食藥署協助送驗，釐清案情。

疾病管制署今(15)日表示，依據疾管署監測資料顯示，截至今(2022)年2月15日，急性病毒性A型肝炎本土病例達28例，相較去(2021)年同期(11例)顯著增加；進一步分析發現其中18例為泰籍移工，分別為桃園市10例、臺中市3例、臺南市2例及新北市、彰化縣與南投縣各1例。經疫情調查發現，多數病例具有生食習慣，例如攝食可能受汙染的肉類(牛肉或豬肉)等。

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疾管署呼籲，民眾務必落實正確洗手及注意飲食衛生，處理食材時應將生熟食分開處理，避免生食生飲或食用未完全煮熟的餐點，聚餐共食時應使用公筷母匙。該署並建議無A型肝炎保護性抗體者(A型肝炎IgG抗體檢驗陰性)，可前往醫療院所自費接種2劑A型肝炎疫苗，以降低感染風險。

疾管署說明，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染。A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸，大多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

疾管署提醒，民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，如有不適症狀請儘速就醫，並確實告知醫師相關旅遊史及飲食史，以及時得到適切的診斷及治療；同時籲請臨床醫師加強疑似病例通報並詳細詢問病史，以利衛生機關及時疫調與介入處理，避免疫情擴大。

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