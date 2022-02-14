同款同色車相撞！2駕駛竟「同年同月同日生」　網笑：馬上結拜

▲兩輛轎車相撞，員警到場才發現兩人出生日期竟一模一樣。（圖／翻攝自秒聞視頻YouTube，下同）

圖文／CTWANT

大陸安徽省銅陵縣7日發生一起離奇車禍事故，2名男子駕駛的轎車不慎相撞，員警接獲通報抵達現場調解後，竟驚訝發現兩名男子不但駕駛同色同款轎車，就連出生年月日都一模一樣。新聞曝光後，讓許多網友都嘖嘖稱奇。

根據《秒聞視頻》報導，銅陵縣一間商場的地下停車場近日發生一起巧合車禍事故。2名男駕駛在當日開著同品牌、同款式與同色的轎車，在轉彎處時不小心發生碰撞，當下立即通報警方前來處理。

而員警到場後詢問兩人身分資料與車輛訊息時，也一度懷疑自己是否抄寫錯誤，連連表示，「我沒抄錯吧？」、「我應該沒抄錯吧？」、「我應該真沒抄錯吧？」原來，2人不僅車子款式、顏色皆相同，還是同年同月同日生。兩名男駕駛得知此事也顯得相當驚訝，「真的假的！」

▲警察一度懷疑自己是否抄寫錯誤，直呼「我沒抄錯吧？」

許多網友看過新聞後，紛紛留言，「哈哈哈哈，馬上結拜」、「這上輩子是親兄弟吧」、「這得是前世的多少次回眸才換來這次碰撞？」、「不馬上結拜都對不起這緣分」、「買彩票去這也太難得一見了」、「這應該是姻緣千里來相會。」

延伸閱讀

▸ 轎車墜河釀3死 獲救少年返家驚見母離奇過世崩潰

▸ 欠薪離職遭面試官批評「不肯共患難」 求職者怒嗆「是不是跪久站不起來」

▸ 烏克蘭公布「5逃難路線」 籲民眾「門上掛白衣、勿與陌生人交談」