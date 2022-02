▲OSCE成員搬運行李,離開位在頓內茨克的Park Inn旅館。(圖/路透,下同)

文/中央社

華府擔憂俄羅斯入侵烏克蘭之際,路透社引述一名目擊者報導,歐洲安全暨合作組織當中的美國工作人員今天開始搭車撤離烏東分離主義者把持的城市頓內茨克(Donetsk)。

2名外交消息人士12日告訴路透社,美國已經決定,立即撤回派駐在烏克蘭的歐洲安全暨合作組織(Organisation for Security and Cooperation in Europe,OSCE)人員。

歐洲安全暨合作組織並未回應路透社置評要求。

美國和一些盟邦已敦促公民立即離開烏克蘭,以避免受俄軍入侵行動的波及,包括可能空襲。這些國家警告,攻擊可能在任何時刻發生。

莫斯科當局則指控西方國家散播謊言。

►「俄最快16日進攻烏克蘭」 美媒:拜登通話中告訴西方領袖

►「聽說俄軍下周打過來」烏克蘭恐怖現況曝 他秒買單程機票返英

►俄國三面包夾烏克蘭!可能入侵地點曝 700戰車和最強部隊強勢壓境

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》