白車「鬼之左切」影片曝！對向2重機剎不住遭擊落…只為了採草莓

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園市1名嚴姓男子，12日下午載著1家人前往苗栗大湖遊玩；就在行經台3線128公里時，突然想至對向草莓園採草莓，竟直接跨越雙黃線左轉，導致對向2輛重機剎車不及直接撞上，所幸2人僅為手腳擦、挫傷，意識清楚無生命危險；警方也對嚴男開立違規迴轉及未依規定使用方向燈等罰單。

▲嚴男所駕駛的小客車，行經台3線128公里處要去採草莓，竟直接跨越雙黃線左轉，導致對向2重機剎車不及直接撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，12日下午4時許，嚴男駕車行經台3線南下128公里處時，突然看到對向有草莓園，竟未打方向燈且直接橫越雙黃線違規左轉，當時正好有2輛南往北的郭姓重機騎士（21歲）及王姓騎士（20歲）剎車不及直接撞上，郭男還凌空翻滾幾圈後重摔在地。

▲▼2輛重機剎車不及，直接撞上小客車，所幸2騎士皆無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方到場後立即通知大湖消防分隊將傷者送往醫院救治；經酒測後，嚴男酒測值為零，另2名傷者送醫院抽血檢測酒測值也皆為零，所幸2人傷勢為手腳擦、挫傷，意識清楚、無生命危險。警方也對嚴姓自小客車駕駛開立違規迴轉600至1800元罰單，及未依規定使用方向燈1200至3600元罰單；至於後續責任問題，還待警方釐清中。

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