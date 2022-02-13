台灣吃拉麵要自己擦桌？他嘆「壓力好大」：日本第一拉麵都不用

▲台灣拉麵店的規矩成為近日網友討論的話題。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣拉麵近年來如雨後春筍般不斷增開新店，愛好者也逐年上升，時常看到一堆人排隊幾小時就為了吃一碗拉麵。近期有店家設立規定，要求未吃完免費加麵的客人需罰款1000元，引起網友對於拉麵店規則的討論。一名網友表示，他曾去日本第一名沾麵的拉麵店用餐，老闆都不曾叫他擦桌子，認為台灣拉麵的規定太多，讓人很有壓力。

該名網友在PTT發文表示，疫情前他很常在日本吃拉麵，最常去拿過日本第一的「富田沾麵」用餐；他說，老闆並沒有設立太多規矩，僅要求客人不要餐點到後還在滑手機，邊吃還可以邊和老闆聊天。他認為，在日本會需要收餐具的店家，通常是老夫妻顧店，人力不足又行動不便，客人體諒才會主動幫忙。

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▲原PO認為在日本吃拉麵沒有太多規矩，台灣相對壓力很大。（圖／翻攝PTT）



反觀台灣拉麵店設立許多規矩，如用餐完時不可以聊天、滑手機、快速吃完後要擦桌子並將碗盤放到櫃台上等，每次看到網友分享都讓原PO認為在台灣吃拉麵的壓力很大，疫情以來的2年都不敢在台灣吃拉麵，「壓力這麼大規則這麼多，吃得開心嗎？」「不知道為什麼在台灣吃日本拉麵會弄得這麼有壓力。」

網友看完紛紛留言，「在日本吃拉麵規矩其實根本沒很多」、「我在日本吃過幾家名店確實也沒這麼多鳥毛」、「收餐具還可以理解，擦桌子就很問號」、「台灣拉麵迷一堆沒去過日本幾次的，一直吹捧亂七八糟的規矩真的是頭很痛，日本拉麵就是個進去輕鬆吃飯的地方」、「好想去日本啊啊啊啊啊啊」，也有人說「其實台灣除了那些吹很大的幾家外，其他規定也沒那麼誇張吧」、「台灣也有很輕鬆的店，老闆笑嘻嘻問吃飽沒」。

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