快訊／苗栗暴增5例拉警報！砂石場員工感染4家人　初三曾家族聚餐

▲苗栗今新增5例本土，感染源確認為高雄砂石場傳播鏈。（圖／苗栗縣政府提供）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

疫情不斷延燒，苗栗今(12日)一口氣暴增5例本土個案。縣長徐耀昌在臉書上公布，新增5例確診感染源來自高雄砂石場傳播鏈，經疫調確認，為砂石場一名40多歲男性員工(19584)傳給4名家人，且19584曾於2日下午與母親(19580)返回苗栗竹南探親，初三(3日)還到餐廳進行家族聚餐。

徐耀昌指出，經疫調後確認砂石場一名40多歲的男性員工、為案19584於11日確診，隨後其傳染給4名家人，分別為案19580、19581、19582、19583，其中19580為19584之母親，2人曾於大年初二下午返回苗栗竹南探親，並於初三到餐廳參加家族聚餐。

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事後縣府已緊急匡列同住家人7人，包括公公、婆婆、老公、兒子、媳婦、及2位孫女；非同住的大姊及弟弟也於11日晚間完成PCR採檢並居家隔離，目前初步匡列接觸者共29人、已完成PCR採檢29人，其中12日上午PCR報告4人陽性(為同住家人媳婦、2位孫女及非同住家人大姊)，目前均已收治專責醫院。



苗栗縣府公布確診者足跡，包括一品煊美食館、文山棉被行、竹南扶輪公園、竹南第二公有市場、陳泮基耳鼻喉科診所、玉山商業銀行竹南分行、悅健耳鼻喉科診所等，提醒民眾若有足跡重疊務必進行自我健康監測。