別嚇人！燉鍋開火人就出門煮到變黑炭　鄰居聞焦味急報求援

▲彰化社頭鄉民宅廚房鍋子燒到焦黑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

又是放到乾燒惹禍！彰化二水鄉日前1處三合院廚房發生火警，女屋主輕微嗆傷送醫，今天接近中午時分，社頭鄉1戶民宅，屋主忘了廚房燉食物沒關上瓦斯，人就出門，好在鄰居聞到燒焦味道，趕緊報請消防局到場協助，看到鍋子已經被燒到變成焦黑，裡面的食物也變成一團焦炭，所幸沒有造成傷亡。

▲彰化二水鄉廚房燒到變黑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起火警發生在上午11時45分許，消防局據報社頭三民路1棟RC建築發生火警，火速派遣永靖、員林、田中、林厝及社頭等分隊前往，屋內發現沒人在家，卻從廚房內傳出陣陣的焦臭味，伴隨著煙不斷的竄出，所幸瓦斯已經關閉，化解一場災難發生。

經統計彰化縣轄內110年火災事故中，其中建築物火災起火原因前五名分別為電氣因素、爐火烹調、菸蒂、機械設備、遺留火種（金紙餘燼、蚊香、線香等）。今年春節彰化第二大隊轄區，發生廚房火警的事故，比起往年大幅降低，究其原因是宣導使用住警器發揮功用。

消防局同時提醒民眾，當民眾在廚房油炸、燉滷或燒開水時應有人看顧，暫離時要記得「人離火熄」是預防廚房火災的不二法門。

▲彰化補助住警器。（圖／翻攝自彰化縣消防局官網）