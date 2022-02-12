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社會 社會焦點 保障人權

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

徐乃麟兩年前爆發疑似詐賭糾紛。（本刊資料照）

▲徐乃麟兩年前爆發疑似詐賭糾紛。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

藝人徐乃麟的內湖豪宅2年多前爆發疑似詐賭糾紛，徐第一時間否認案件與他有關，但徐乃麟的房客、綽號「楊圓圓」的楊強蓉向本刊爆料，指徐對自家豪宅淪為賭場一事都知情，還與主要經營賭場的女密友董子綺一起布置、調度資金，並指徐和董子綺是男女朋友，徐乃麟因此怒告楊強蓉誹謗。案經高檢署再議發回續查。在一段對話錄音中，徐乃麟被問到與董子綺什麼關係？徐乃麟說：「怎樣呢？她是我馬子，我睡過她，我幫她怎樣呢？關你屁事啊，他馬的。」因此檢察官認定楊女爆料有依據，11日依罪嫌不足，再度給予不起訴處分。

本刊2020年4月17日報導，由在台北市經營PUB有成的楊強蓉爆料，徐乃麟對於內湖豪宅「米蘭苑」的聚賭案從頭到尾都知情，徐不但在豪宅賭博，還曾開支票、典當鑽錶及名牌包幫董Vivi（董子綺）籌賭場資金，且兩人是男女朋友。

當時徐乃麟提告楊強蓉涉妨害名譽，北檢去年以沒主觀上犯意給予楊女不起訴處分，案經高檢署再議發回續查。檢方調查，徐乃麟確實有將總金額4,000萬的數十張支票借給董子綺使用，再加上楊強蓉提出一名蔡姓友人和該豪宅保全的對話紀錄。

對話紀錄提到，保全曾向蔡姓友人提及「這個上禮拜喔，他們搬進來這裡，搬一個麻將桌，搬了幾個沙發，那時候我就知道他是徐乃麟，因為徐之前幾乎每天來，我們還幫忙搬麻將桌上去」。

楊強蓉捲入徐乃麟豪宅詐賭案，獲不起訴。（本刊資料照）

▲楊強蓉捲入徐乃麟豪宅詐賭案，獲不起訴。

另外，楊女也拿出徐乃麟和另位李姓友人對話錄音，李姓友人問徐乃麟和董子綺是什麼關係？徐乃麟說：「怎樣呢？她是我的馬子，我睡過她，我幫她怎樣呢？關你屁事啊，他馬的。」而徐乃麟也承認這段錄音的對話是自己說的，但強調當時和友人吵架才說氣話，並非事實。

檢方認為，徐的錄音內容真實語氣和意思為何，他人無從判斷，因此認為楊強蓉受訪的內容有所據。但一般人實在無法判斷，楊女因此認為2人是男女朋友關係，自難認無相當理由。

檢方認為，依證人所述，楊強蓉是依社區保全所述，而認為徐乃麟確實協助董女裝潢、搬運含麻將桌的傢俱。此外，徐乃麟曾傳送匯款給董女的申請書並傳訊告知：「錢已經匯進，還有妳說的賭場老闆什麼時候回台北」等語。

加上賭場有資金需求，董女也曾傳送鑽錶、名牌包及徐乃麟開立的250萬元遠期支票等照給楊女：「問你家樓下這隻錶可以賣多少」「徐的票不能跳」「乃哥錢我明天也要搞定」。檢方認為，楊女主觀上無犯意，11日再度給予不起訴處分。


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