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紓解蛋荒！農委會宣布：明起產地蛋價每台斤漲2元至36.5元

▲▼北部年後缺蛋潮，記者走訪三大賣場，發現只有愛買雞蛋貨架上，還有雞蛋在架上，但每人限購一盒雞蛋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲北部年後出現缺蛋潮，農委會宣布提高產地價格。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

農委會主委陳吉仲今天下午前往嘉義縣時指出，明日起雞蛋產地價格從原先凍漲每台斤新台幣34.5元，提高2元至36.5元，增加蛋農收益。

民主進步黨立法委員蔡易餘下午邀請陳吉仲至嘉義縣朴子農會產銷部，與蛋農面對面討論農業政策。與會蛋農表示，許多蛋農認為農委會只補助雞蛋銷售，無法全面照顧到農民，應該研議補貼飼料。經過1個多小時討論與溝通，共同做出3點結論。

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首先，雞蛋價格從明日起每台斤提高新台幣2元；其次，針對雞蛋銷售補助每台斤3元及第1項結論，農委會同意先實行到2月28日，再行檢討補助方向。

最後，3月起建議農委會以蛋農所需飼料數量、畜牧場養雞數量、現行方式、飼料價格或補助蛋商等方向，重新評估調整。

陳吉仲依此結論宣布，明天起產地雞蛋凍漲價格每台斤調高2元，從34.5元調至36.5元。加上先前每台斤補貼蛋農3元，等於蛋農每銷售1台斤雞蛋可多收益5元。

為穩定雞蛋產銷，農委會7日宣布，雞蛋產地價格每台斤34.5元凍漲到2月底，每台斤補貼3元，減輕農民負擔；另從澳、日、美進口10萬箱以上蛋，最快2月底供食品加工業者使用 。

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