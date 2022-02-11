17歲少年術後醒來母語全忘！改說一口流利英語　專家驚：全世界僅8例

▲17歲少年在麻醉醒來忘記母語，連父母都認不得。 （示意圖／達志影像）

實習記者廖翊慈／綜合報導

奇特！荷蘭一名17歲的青少年在踢足球時受傷送醫，不料術後麻醉醒來，竟把母語全部忘記，且一開口就說著流利的英語，專家表示是罕見的「外國口音綜合症」，目前醫學界上僅出現8例。

根據Daily Mail報導，荷蘭馬斯垂克市（Maastricht）的一名17歲的少年，因在足球比賽中，不慎弄傷膝蓋，送至醫院接受手術，但當他從麻醉中甦醒後，竟然忘記自己的母語，也聽不懂醫師在說什麼。主治醫師表示，「手術過程都很順利，結果也很成功，但少年在麻醉醒來後，竟然說著流利的英語，完全忘記母語怎麼說，甚至連自己的父母都認不得了」，少年父母還補充說道，「兒子只有在學校的英語課上，才會說英語，除此之外，平常只會說荷蘭語」。

相關的醫護人員表示，起初以為少年是患有「譫妄」，一種麻醉醒來精神渙散、注意力無法集中的急性發作症候群，「他還不斷說著自己在美國，尤其是猶他州，但他父母說他根本沒去過美國。」經過18小時，醫護人員想盡辦法讓少年恢復，但情況並不樂觀，「我們只好把他轉診到精神諮商門診」。直到術後24小時，少年的友人來探望，他才逐漸恢復使用及理解荷蘭母語的能力。

報導最後提及，科學團隊針對該名少年的狀況，在《醫學病例報告雜誌》上寫道，他們對少年進行了荷蘭語的理解力及認知程度測試，結果都顯示正常，「他應該是罹患了罕見的『外國口音綜合症』（Foreign Accent Syndrome），自1999年以來，全世界科學文獻中僅記錄了8例，通常於術後患者會在30分鐘內自行恢復，但部分人可能會持續1天以上。」