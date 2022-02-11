老公拒收衣服還嗆「那是你的」！人妻3行為完美復仇　百萬人喊讚

▲自私夫拒幫收衣服嗆「那些都是你的」，人妻完美復仇讓網友讚翻。（圖／翻攝自TikTok）

網搜小組／趙蔡州報導

夫妻相處本應該要互相扶持，一名外國人妻抱怨，她的老公日前收衣服時，不但忽略她的衣服，事後還嗆說「那些是你的衣服」，讓她氣炸了，決定以後把全部家務事都分割，報復影片一出立刻引起網友熱議，至今已有500萬人次觀看、近90萬人次按讚。

女網友Mumlifechoseme在TikTok上傳影片，表示她日前發現，老公收衣服時，忽略了她的衣服，因此詢問對方「為什麼不把衣服全收起來」，不料老公竟然說「那些是你的衣服」，讓她聽了非常火大，也決定報復對方。

▲人妻報復影片吸引超過500萬人次觀看。（圖／翻攝自TikTok）

影片中可以看見，她的報復行動包含「洗衣服只洗自己的」、「起床後整理被單，只整理自己睡的部分」、「買早、中、晚餐的食材，只買自己的」，至於行動會持續多久的時間，就要看老公會不會反省，若一直沒有悔改，就會擴大行動範圍。

影片上傳後，立刻引發網友熱議，至今已有超過500萬人次觀看，有人說「我同意這種行為，做得好」、「我丈夫也做過同樣的事情，所以我再也不會洗他的衣服」、「還好我的老公不會這樣，辛苦妳了」、「妳老公需要的是媽媽，不是老婆」。