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「細節控」設計師廁所裝秘密武器防疫　盛讚除菌馬桶「金貼心」

▲▼TOTO除菌全自動馬桶設計師採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲開門設計的設計師許祐榕特別有感疫情影響設計，個性有點「潔癖」的他非常重視廁所的乾淨衛生。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

疫情不能鬆懈，帶動衛生意識的抬頭，許多人擔心廁所傳播細菌風險高，家人共用的廁所要怎麼做到更乾淨的除菌消毒？開門設計的設計師許祐榕特別有感疫情影響設計到生活改變很大，個性有點「潔癖」的他非常重視廁所的乾淨衛生，特別公布自家衛浴空間的設計，並且在廁所裝了秘密武器，讓家人每次上廁所都能安心使用。

設計師許祐榕從事住宅設計工作超過10年，住宅是要長時間在家裡感到舒適的地方，他的設計理念認為結構線體、配色舒適很重要，所以特別著重前期討論，了解業主的生活樣貌打造出貼心設計。疫情以來，設計師觀察到業主越來越重視玄關、浴室、更衣室的設計，許多業主甚至在玄關安裝水槽，進門要先洗手做一個乾淨隔離區，衛浴的部分越來越要求好清潔及耐用度，「我常常跟客戶說保固跟品質一樣重要，這10年來的經驗觀察，不同品牌的水龍頭、馬桶耐用度、潔淨度差距很大，使用上TOTO的馬桶很耐用、貼心設計省去很多清潔時間，多據點保固維修也很方便，連我自己的住宅都用TOTO的除菌全自動馬桶」。

▲▼TOTO除菌全自動馬桶設計師採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲設計師笑說自己有潔癖，家中都一直維持得很乾淨整潔。

▲▼ TOTO 。（圖／ETtoday資料照）

▲衛浴保持得像展示區一樣乾淨， 特別選擇TOTO除菌全自動馬桶的主因是有「自動除菌」功能，可持續維持馬桶乾淨。

衛浴保持得像展示區一樣乾淨，設計師笑說自己有潔癖，每天一定會用刮刀「刮水」，且特別注重馬桶清潔這部分，尤其是有臀部洗淨功能的溫水洗淨便座或全自動馬桶，在噴嘴及馬桶內壁最容易受到污垢、細菌的污染，很擔心怎麼清潔它，因此他特別選擇TOTO推出的除菌全自動馬桶，方便持續維持馬桶乾淨，它所搭載的電解除菌水技術，在每次使用後針對噴嘴和馬桶內壁自動清潔除菌，若待機8小時，則會再次以電解除菌水清潔一次，除菌效果高達99%。

設計師也認為上廁所應該是最放鬆的時刻，從一進廁所後，馬桶蓋自動打開，讓他有尊榮感，離座後馬桶蓋自動蓋上並自動沖水，且TOTO的水流設計不一樣，每次沖水會以水龍捲360度無死角清洗，很明顯感覺到水流的包覆效果比較好，不會有邊邊角角的殘留污垢，尤其在使用頻率高的商業空間中使用，感覺CP值很高，節省清潔時間的差別更大，「與其每天跟家人、員工提醒要好好清潔衛浴，不如買一個有自動洗淨及自動除菌功能很強的馬桶最省時省力。」

▲▼TOTO除菌全自動馬桶設計師採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲電解除菌水在每次使用後會針對噴嘴和馬桶內壁自動清潔除菌，品牌表示可達99%除菌效果。

▲▼TOTO除菌全自動馬桶設計師採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲TOTO自動洗淨的水流設計不一樣，以360度零死角沖洗，水流的包覆效果比較好，不會有邊邊角角的殘留污垢。

設計師大讚有溫熱便座和瞬熱溫水很貼心，「現在已經不太習慣直接坐在冰的馬桶上面，使用介面上也非常方便簡單，連老人家都很快上手」。設計師還透露身為「細節控」，特別喜歡這款馬桶的「緣弧設計」，傳統馬桶凹角設計很難清掃乾淨，長期使用污垢都卡在那，TOTO的「緣弧設計」讓馬桶內緣更平滑，打掃時不用特別出力就能清乾淨。

▲▼TOTO除菌全自動馬桶設計師採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲設計師大讚有溫熱便座和瞬熱溫水很貼心，使用方便簡單，連老人家都很快上手。

想要像設計師一樣保持衛浴乾淨，他說關鍵在於「乾」，到一個新的住所要花半年的時間去熟悉浴室怎麼樣達到乾燥狀態，洗完澡後廁所開烘乾2小時或一整晚等方式直到隔天早上檢視廁所有沒有乾，持續天天維護廁所乾燥，可以讓衛浴的乾淨度提高許多。最重要的是再加上擁有TOTO除菌全自動馬桶所帶來的「淨」，讓他免於一直重複消毒清潔馬桶，也不必擔心細菌髒污留在衛浴中，更讓他的生活品質有感升級。

▲▼TOTO除菌全自動馬桶設計師採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲設計師說要維持衛浴乾淨最重要的是「乾」，再加上擁有TOTO除菌全自動馬桶所帶來的「淨」，更讓生活品質有感升級。

TOTO除菌全自動馬桶專頁

TOTO 官方網站

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TOTO除菌全自動馬桶設計師

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