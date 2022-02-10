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財神來報到　愛購台東消費季首次開放民眾到場抽獎

▲愛購台東消費季首次開放民眾到場抽獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲愛購台東消費季首次開放民眾到場抽獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦「愛購台東消費季」第三波抽獎活動，9日在縣府大廳舉行，為慶祝活動登錄金額破兩億，現場加碼抽出RIMOWA行李箱及10萬現金，此次抽獎有別以往，特別透過線上公開徵求民眾到場擔任抽獎人，一同抽出共計38名幸運得獎者，得獎名單已公佈於活動官網(https://igotaitung2021.com/)、粉專(https://www.facebook.com/igotaitung)，縣府也提醒大家3月1日深夜12點前趕快上活動官網登錄台東縣內消費單據，就有機會抽中壓軸抽最大獎油電汽車。

台東縣政府表示，愛購台東消費季活動自開辦以來即深受大家關注，這屆消費季累積至今登錄金額已達2億6千萬元，每次抽獎也都會在愛購台東臉書粉專同步進行直播，第3波抽獎更特別於粉專公開徵求民眾報名擔任抽獎人，結果抽中徐先生、江小姐兩位幸運兒，到現場參與並見證抽獎活動，也作為大家的「新春財神」，親手抽出得獎者。

此次抽獎活動由財經處長章正文、副處長葉正鶴及2位抽獎人一同抽出Gogoro VIVA Lite、iPhone 13 pro、農會票券、家電、購夠台東萬元折扣碼、住宿券、熱氣球自由飛、綠島瘋狂行等獎項，以及驚喜加碼RIMOWA行李箱及10萬現金獎項，共計38項好禮；得獎名單將於公布後1週內以電話或簡訊通知領獎事宜，請得獎者於2週內領獎，逾期視同放棄，也提醒請參與活動的民眾，登錄時務必要用本名註冊，以免喪失得獎資格。

愛購台東消費季活動第四波壓軸抽獎預計於3月初辦理，將抽出最大獎油電汽車與前3次抽獎釋出之獎項，獎項數量、價值皆為活動之最；民眾只要憑自2021年10月8日(五)起至2022年2月28日(一)期間，於稅籍登記在台東縣內之店家消費發票或收據，並上網完成登錄即可參加抽獎，最終登錄截止至2022年3月1日(二)23：59止，請務必提早登錄發票，以免錯過活動資格。

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