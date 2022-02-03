iPhone電池健康度狂掉？避免「2種NG行為」　常保續航力

▲「2個NG行為」可能使iPhone電池損耗加速。（示意圖／視覺中國CFP）



記者吳珍儀／綜合報導

手機電池本屬消耗品，使用一段時間後續航力將會衰退，但是有沒有方法可以延緩電池老化呢？據外媒appleinsider分析，在日常使用上減少一些NG行為，就可以延緩電池耗損。

避免溫度過高

低溫可能使電池效能損耗更快，但當溫度回到正常狀況時就可以正常使用。相反的，太高的溫度，絕對是電池的頭號敵人之一。外媒表示，許多人都容易無意間做出使手機溫度升高的行為，像是將螢幕朝上，在大太陽底下使用手機、在陽光下充電，或是在開車使用導航功能時，將手機暴露在暖氣通風口前等。

外媒表示，雖然手機有內建保護系統，在溫度過高等情況下會暫時禁用iPhone，但為了電池健康度，還是能盡量避免類似的情況發生。

避免將電池電量耗盡

許久以前曾有傳言指出，偶爾把手機電池電量耗盡再一次充飽有助於電池健康度，但說法已被推翻。對於現代智慧型手機，時常將iPhone的電池電量使用至0%再充電，有可能對電池造成損害，縮短整體壽命。

此外，外媒指出若是汰換不再使用舊的iPhone，可以偶爾替舊手機充電，確保手機電量介於50%到80%之間。

外媒表示，雖然電池本來就是消耗品，但只要日常使用上稍為避免這些常見的小動作，就可以讓電池不損耗的那麼快。