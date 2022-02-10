加盟「甘蔗の媽媽」月入百萬　另開「甘蔗渣男」收入砍半判賠40萬

▲男子加盟「甘蔗の媽媽」（左）卻另開「甘蔗渣男」（右）。（圖／翻攝自「甘蔗の媽媽」、「甘蔗渣男」臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高姓男子2017年花了30萬元加盟知名飲料店「甘蔗の媽媽」，在台北開設古亭分店，主打以現榨甘蔗原汁相關飲料，生意興隆營收近百萬，但2019年卻偷偷在南京東路開了一間「甘蔗渣男」，賣的飲料和「甘蔗の媽媽」差不多，但營收腰斬只剩50萬，高男在2020年加盟合約期滿後不再續約，「甘蔗の媽媽」總店發現高男除了偷開類似店面，還在網路上銷售，一狀告上法院求償50萬元，高雄地院審理後判高須賠償40萬元。

「甘蔗の媽媽」是從高雄發跡的知名飲料品牌，宣稱創辦人家族以種植白玉甘蔗世代相傳，加盟店的甘蔗都由高雄原產地統一配送，店內配置榨甘蔗機器，以現榨甘蔗原汁取代人工糖漿做為基底，希望消費者喝得健康。

高姓男子2017年11月花了30萬元加盟，把店開在台北捷運古亭站附近，約定加盟期間為3年，高開店後生意搶搶滾，平均每月營收約98萬元。

但2020年11月約滿後，高男並未續約，但總店卻在12月，發現他在南京東路小巨蛋附近開了另一間「甘蔗渣男」，而且早在2019年就開始經營，幾乎把「甘蔗の媽媽」的飲料品項幾乎原汁原味複製，只是品牌不一樣。因此總店認為高男違反加盟契約規定中的競業條款，提告求償50萬元。

高男辯稱，「甘蔗渣男」雖掛在他申請的商號底下，但不是他經營的，且在與「甘蔗の媽媽」契約終止之前，他就把商號的股份賣給一名曾姓友人，是因為曾姓友人即將服兵役才遲至2020年12月才完成變更登記，並非故意觸犯競業條款；且「甘蔗渣男」賣的飲料只有3成與「甘蔗の媽媽」相同，且兩者表現方式不同，加上兩家店相距6公里多，已做了品牌隔離，對總店侵害不大，請求免賠。

但法院認為，高男加盟「甘蔗の媽媽」後，即使用該公司的商標、技術、經營管理、存貨管理及行銷技術，並學得飲品製作方式、敦促員工管理、採購原物料及管理輔導，並獲取品牌所帶來的商業利潤，為避免加盟關係終止後，高男以學到的知識、經驗為據而為競業，「甘蔗の媽媽」得約定加盟契約終止後有競業禁止的義務。

此外，對於高男辯稱商號已轉讓給曾姓友人，但他入伍在即才沒即刻處理商業登更登記，也被法官查出，曾姓友人身份證字號是2開頭為女性，應無服兵役義務，認為高男的辯詞不足採信，因此認定他違反加盟契約的競業禁止條款，判賠40萬元，全案可上訴。