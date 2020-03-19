補教名師吳岳取藝名又傳授心法…驚見2弟子「同名」在外開業　求償240萬

▲國文補教名師吳岳以生動、幽默的教學，深受學生喜愛，弟子們傳承他的教學方式，也深受學生喜愛，如今卻傳出旗下講師「翅膀硬了」在外開業，讓雙方鬧上法院。（圖／翻攝吳岳Youtube）

記者羅志華／台北報導

台北知名的吳岳國文補習班，是許多高中生的回憶，不料卻傳出他的2名弟子，在接受5年「明星培訓」、簽約服務3年後，便逕自在外開業，直到吳岳2019年9月在臉書，驚見她們沿用在吳岳補習班時「高唯」、「方晴」的藝名對外招生，氣得依先前所簽立的2年競業條款，向2人各求償120萬，北院3月19日開庭，被告及律師都未到，本案將於4月21日續審。

補教名師吳岳近年來投身公益，已不在第一線教學，但他透過5年的「明星培訓」，將集結多年經驗所創立的獨門教法，傳授給弟子們，讓旗下講師也深受學生喜愛，其中高姓、方姓弟子，自2011至2016年參與培訓習得心法後，吳岳與她們簽訂3年工作合約，一次付了60萬簽約金、談好待遇，合約中也包含了2年的競業條款（離開後不得從事相關產業、使用吳岳幫她們取的藝名）。

2人期滿後，以生涯規劃為由離開，吳岳本想好聚好散，卻於2019年9月間，驚見她們以原藝名「高唯」、「方晴」，開設「爾雅」補習班對外招生（現改名九歌），吳岳不滿2人沒打聲招呼就在外開業，氣得各向她們求償120萬元。

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