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首位「愛的早餐」孩子成工讀生！王令麟：歡迎加入東森大家庭

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生范紫云 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟勉勵正在東森直消電商行銷團隊工讀的范紫芸，把握人生黃金時期多方涉略多學習。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

曾在高義國小從幼兒園就開始享用美味「愛的早餐」長達8年的小女孩范紫云，如今成為首位進入東森集團工讀的優秀大學生！今年就讀東吳大學心理系一年級的她，在寒假前主動爭取並順利進入東森直消電商行銷團隊工讀，今(2/9)范紫云與東森爸爸王令麟見面時特別致上卡片表示感謝。王令麟除了安排她在工作上多元參與見習，也勉勵紫芸要把握大學黃金時期多參加社團、多認識新朋友，這些都將成為人生的養分。

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生范紫云 。（圖／記者徐文彬攝）

▲看到國三時的自己登在東森辦公室牆上，范紫云不免害羞起來。

▲范紫芸(中)與當時就讀高義國小的好友姜晶蕙、范可欣，3位甜美笑容的小女生，憶起吃了6年的「愛的早餐」，訴說的過程中，有滿滿的洋蔥味。（資料照／記者謝婷婷攝）

從1月底放寒假就開始到東森集團打工的紫云，覺得在東森工作的氣氛相當好，大家都很友善、會互相幫忙，打破過去對於職場冷冰冰的刻板印象。紫芸說當初大學會念心理系，是因為從小就在觀察人類行為上很感興趣，尤其對於人的消費行為特別有興趣，因此先前在面談時就鎖定行銷相關工作，獲選進入東森工讀之後，讓身邊的同學非常羨慕。

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生范紫云 。（圖／記者徐文彬攝）

▲紫芸認為東森集團內工作氣氛很好，大家都很友善，受益良多。

因著愛的早餐的關係，小時候曾兩度參與兩岸小天使交流的紫云，開啟心中探索大世界的憧憬，求學時謹記東森爸爸經常耳提面命要把英文學好，因此多年來非常積極學習語言，未來計畫擔任交換學生前往歐洲學習更完整的心理學知識。談到王令麟，紫云說他不僅像是一個長輩指引前進的方向，「從小到大一路看著東森爸爸愈來愈好，而且在順遂的時候也願意去幫助更多人，覺得非常棒，也影響了我們這些吃愛的早餐長大的孩子都希望未來自己有能力的時候，也能有機會去幫助其他人」。

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生范紫云 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟大讚范紫芸大學選讀心理系相當有遠見。

讀著范紫云手寫卡片與祝福，王令麟相當感動，看到過去所幫助過愛的早餐的孩子能立志向學非常高興，「任何事情都有選擇，但孩子的受教權沒得選擇，有好的教育在未來的人生有很大的幫助」，王令麟強調，未來很樂意提供更多機會給愛的早餐的孩子到集團內工讀，甚至擴大辦理提供獎學金給非愛的早餐、但一樣需要幫助的弱勢家庭學生。

王令麟也相當看好心理學系所未來的發展性，認為網路大數據時代的崛起，透過AI蒐集整合後的資訊，最後仍要回歸到「人」身上，運用消費心理學去分析數據進而了解各種消費行為，對企業營運有很大的幫助，特別大讚范紫云選系非常有眼光，並鼓勵范紫云把握大學黃金時期多參加社團、多結交朋友建立人脈，並且養成終身學習的好習慣。

東森慈善基金會「愛的早餐」已幫助超過3萬人次的孩子在晨間補足學習元氣，施行15年來，即使當初是小六的學生，如今也已長大成人進入職場，而東森集團從東森購物、東森自然美、東森寵物雲等職缺遍及全台，未來有計畫持續讓更多當初吃愛的早餐的孩子，在長大後有機會能重新回到東森大家庭，並延續愛的早餐「施比受更有福」的理念，從接受幫助轉而有能力也去幫助他人，形成社會善的循環，持續傳愛的旅程。

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